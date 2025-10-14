Banco Nación Supermercados: ahorro de $84.000 a partir de este miércoles 15 de octubre

Banco Nación retorna esta semana con su promoción en supermercados este miércoles 15 de octubre con la que se podrán ahorrar $84.000. Quienes paguen con MODO BNA+ en los comercios adheridos (ver más abajo) accederán a un reintegro del 30%, con un tope de $12.000 por semana.
La promoción es válida hasta el 31 de noviembre, por lo cual, con la cantidad de miércoles que quedan, se pueden ahorrar $84.000. Incluye tarjetas de crédito VISA.
Este beneficio incluye compras presenciales y online en los supermercados adheridos (ver listado más abajo). El beneficio es válido todos los miércoles de octubre y noviembre con pagos realizados exclusivamente a través de MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA. Pero no aplica para pagos con saldo en cuenta.
Banco Nación informó en su sitio oficial que, en caso de usar más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope. Como se hace generalmente, la acreditación del reintegro se hará dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra. Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.
Cuánto hay que comprar para lograr el reintegro de $12.000
Los clientes que quieran el reintegro de $12.000 este miércoles deben realizar una compra de al menos $40.000. Por lo general, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Es más, suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado. Este tipo de promoción es conveniente si se tiene en cuenta que la última medición de la inflación fue del 1,9% tanto en Mendoza como a nivel nacional.
Banco Nación: supermercados adheridos al descuento de octubre y noviembre
En su sitio web oficial Banco Nación publicó que los siguientes supermercados realizan el descuento, pero algunos no adhieren a las cuotas:
- Aiello (San Luis)
- Alvear
- Carrefour
- ChangoMás
- COTO
- Diarco
- Dia
- Disco
- Granja Benedetti
- Jaguar
- Jumbo
- La Anónima
- La Gallega
- Libertad
- Makro
- Maxiconsumo
- Mercamax
- Súper A
- Toledo
- Vea
Incluye compras online en:
- DIA Online
- La Coope en casa
- Alvear
- Chango Más
- Toledo
- The Food Market
- Cordiez
Banco Nación jubilados: 5% extra de descuento
A esta promoción en supermercados se le suma un beneficio extra para los jubilados: un 5% extra en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA)
Diario UNO aclara que en esta nota no tiene vínculo con las empresas enumeradas.