Importante supermercado de Mendoza busca personal para sumar a la empresa: cómo aplicar

Otro de los requisitos solicitados por el supermercado es la experiencia. En concreto, debes haber trabajado en procesamientos de datos, matemáticas y estadísticas.

Por supuesto, el supermercado aclara que valorará los conocimientos y la experiencia en el rubro textil, justo lo que está necesitando.

Para aplicar a esta vacante de trabajo, todo lo que tienes que hacer es enviar tu curriculum vitae a la dirección que muestra la imagen: [email protected] con el asunto "ANALISTA TEXTIL".

oferta de trabajo, atomo.jpg La oferta de trabajo fue difundida mediante la red social Instagram.

Si quieres formar parte de una gran empresa como lo es Átomo, y cumples con los requisitos, no dudes en postularte a la vacante de trabajo.

La pregunta que debes realizar en una entrevista de trabajo para quedarte con el puesto

A través de su cuenta de TikTok, la influencer @gingermd compartió un video bajo el título "qué preguntar en la entrevista de trabajo" argumentando que la uso en todos los procesos que tuvo y siempre con resultado positivo.

Según la mujer, el momento clave para hacer esta pregunta es el final de la entrevista de trabajo. En este momento, es ideal preguntarle al entrevistador y cambiar por completo los roles habituales.

“Si soy el candidato elegido y quedo en el puesto, me gustaría saber ¿cómo sería mi primer día?”, debes decir con seguridad. Incluso, la protagonista del video aclaró que siempre le han dicho que esta es una muy buena pregunta.

Al responder, el reclutador explicará qué labores tendría que realizar el empleado en ese primer día y, de esa manera, se lo imaginará en el puesto de trabajo.