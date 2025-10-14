Los 5 peces más peligrosos del mundo: son mortales y se encuentran en agua dulce y salada

Peces mortales: cuáles son los 5 depredadores más temidos del planeta

pez manta atlantica Aplanadas y más anchas que largas, las mantarrayas tienen aletas pectorales carnosas y agrandadas que parecen alas

Algunos de los diferentes peces que vamos a ver a continuación según sus características, morfología o aspecto, pueden ser peligrosos debido a: su veneno, escamas, agresividad o incluso debido a su mandíbula.

Anguila eléctrica

Es uno de los peces que vive en aguas dulces del Amazonas y es capaz de emitir descargas eléctricas de hasta 650 voltios a través de su cola que contiene los órganos eléctricos, una potencia suficiente para aturdir a un caballo o causar un paro cardíaco en humanos. La anguila eléctrica utiliza esta energía para cazar y defenderse, convirtiéndose en uno de los depredadores más temidos de los ríos sudamericanos.

Manta atlántica

Las mantarrayas o rayas diablo, aunque no es agresiva, su enorme tamaño puede superar los 7 metros de envergadura o 23 pies de ancho y pesar más de una tonelada la convierte en un peligro potencial para buzos o embarcaciones pequeñas. Su fuerza y velocidad bajo el agua pueden causar accidentes si se siente acorralada o intenta escapar.

Pez piedra

Considerado el pez más venenoso del mundo, el pez piedra vive en los arrecifes del Indo-Pacífico y se mimetiza perfectamente con el fondo marino. Un solo contacto con sus espinas cargadas de neurotoxina puede provocar dolor extremo, parálisis e incluso la muerte en minutos. Su peligro radica en que suele pasar inadvertido hasta que ya es demasiado tarde.

pez piedra Los peces piedra son perezosos que habitan en el fondo y viven entre rocas o corales y en marismas y estuarios.

Piraña

Es una de las más de 60 especies de peces carnívoros con dientes afilados de los ríos y lagos sudamericanos, con una reputación algo exagerada de ferocidad. Es decir, la piraña es uno de los peces que tiene una de las mordidas más potentes del reino animal en relación con su tamaño. Aunque normalmente se alimenta de peces o carroña, en épocas de escasez puede atacar animales más grandes e incluso humanos. Su agresividad se multiplica cuando están en grupo o sienten olor a sangre.

Pez tigre

Son llamados así sobre la base de su pugnacidad cuando son capturados, sus hábitos feroces depredadores, o su apariencia. Con colmillos que pueden medir hasta 5 centímetros, el pez tigre es un cazador implacable de las aguas del Congo y del Nilo. Su aspecto recuerda al de una piraña gigante, y su fuerza lo convierte en uno de los peces más temidos por pescadores locales. Puede atacar presas del mismo tamaño que él y arrastrarlas a gran velocidad.