Los 5 peces más peligrosos del mundo: son mortales y se encuentran en agua dulce y salada

Aunque muchos los ven como simples criaturas marinas, algunos peces esconden armas letales bajo sus escamas. Desde descargas eléctricas que pueden matar hasta dientes afilados como cuchillas, estos son los 5 peces más peligrosos del mundo, según los expertos en curiosidades marinas.
Más allá de cuando una persona se va de vacaciones a algún rincón del mundo con océanos y aguas exóticas, miles de ellas al rededor del planeta dependen de los peces y de los productos derivados de ellos como fuente de alimento y sustento económico.
En los mares y ríos de la Tierra habitan más de 30.000 especies distintas, cada una con características únicas. Sin embargo, el mundo acuático también tiene su lado peligroso. Existen especies capaces de atacar a los seres humanos, y otras que pueden resultar altamente venenosas si se manipulan sin precaución o no se cocinan correctamente. Algunas han ganado mala fama por su aspecto intimidante o por las leyendas que las rodean, mientras que otras, pese a su pequeño tamaño e inocente apariencia, pueden poner en riesgo a quienes disfrutan un baño en el río o en el mar.
Peces mortales: cuáles son los 5 depredadores más temidos del planeta
Algunos de los diferentes peces que vamos a ver a continuación según sus características, morfología o aspecto, pueden ser peligrosos debido a: su veneno, escamas, agresividad o incluso debido a su mandíbula.
Anguila eléctrica
Es uno de los peces que vive en aguas dulces del Amazonas y es capaz de emitir descargas eléctricas de hasta 650 voltios a través de su cola que contiene los órganos eléctricos, una potencia suficiente para aturdir a un caballo o causar un paro cardíaco en humanos. La anguila eléctrica utiliza esta energía para cazar y defenderse, convirtiéndose en uno de los depredadores más temidos de los ríos sudamericanos.
Manta atlántica
Las mantarrayas o rayas diablo, aunque no es agresiva, su enorme tamaño puede superar los 7 metros de envergadura o 23 pies de ancho y pesar más de una tonelada la convierte en un peligro potencial para buzos o embarcaciones pequeñas. Su fuerza y velocidad bajo el agua pueden causar accidentes si se siente acorralada o intenta escapar.
Pez piedra
Considerado el pez más venenoso del mundo, el pez piedra vive en los arrecifes del Indo-Pacífico y se mimetiza perfectamente con el fondo marino. Un solo contacto con sus espinas cargadas de neurotoxina puede provocar dolor extremo, parálisis e incluso la muerte en minutos. Su peligro radica en que suele pasar inadvertido hasta que ya es demasiado tarde.
Piraña
Es una de las más de 60 especies de peces carnívoros con dientes afilados de los ríos y lagos sudamericanos, con una reputación algo exagerada de ferocidad. Es decir, la piraña es uno de los peces que tiene una de las mordidas más potentes del reino animal en relación con su tamaño. Aunque normalmente se alimenta de peces o carroña, en épocas de escasez puede atacar animales más grandes e incluso humanos. Su agresividad se multiplica cuando están en grupo o sienten olor a sangre.
Pez tigre
Son llamados así sobre la base de su pugnacidad cuando son capturados, sus hábitos feroces depredadores, o su apariencia. Con colmillos que pueden medir hasta 5 centímetros, el pez tigre es un cazador implacable de las aguas del Congo y del Nilo. Su aspecto recuerda al de una piraña gigante, y su fuerza lo convierte en uno de los peces más temidos por pescadores locales. Puede atacar presas del mismo tamaño que él y arrastrarlas a gran velocidad.