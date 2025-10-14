Creencias populares: por qué no hay que tener una silla en el dormitorio

Diferentes creencias y filosofías como el Feng Shui decretan que una silla no debe estar nunca en un dormitorio, salvo que forme parte de un escritorio. En tal caso debe estar siempre de espaldas a la cama.

¿Por qué no hay que tener una silla en el dormitorio?

Expertos en decoración de interiores como Vanesa Travieso explican que una silla en el dormitorio suele generar desorden. Nadie se sienta allí y solamente sirve para acumular ropa (muchas veces sucia) y, por ende, se ve comprometido el orden de la habitación.