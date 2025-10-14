Una silla en el dormitorio no está bien vista desde el punto de vista de la decoración. Además existen diversas creencias populares que aconsejan evitar tener un asiento en la habitación de descanso por una cuestión de flujos de energía.
Creencias populares: por qué no hay que tener una silla en el dormitorio
Tener un asiento en el dormitorio no está muy bien visto. ¿Por qué no hay que poner una silla en el dormitorio?
Diferentes creencias y filosofías como el Feng Shui decretan que una silla no debe estar nunca en un dormitorio, salvo que forme parte de un escritorio. En tal caso debe estar siempre de espaldas a la cama.
¿Por qué no hay que tener una silla en el dormitorio?
Expertos en decoración de interiores como Vanesa Travieso explican que una silla en el dormitorio suele generar desorden. Nadie se sienta allí y solamente sirve para acumular ropa (muchas veces sucia) y, por ende, se ve comprometido el orden de la habitación.
De esa manera se forma una atmósfera de energías negativas que fluyen por la habitación e invitan a un descanso menos efectivo cuando el desorden reina en un dormitorio.
La experta Vanesa Travieso explicó a Terra, que colocar una silla en el dormitorio es contraproducente, ya que pocas veces se utiliza este objeto para darle la finalidad que tiene.
- Desde un punto de vista energético, una silla en el dormitorio es una invitación a sentarnos y, si la silla no es cómoda, quien la use generará malzas energías que ganarán relevancia en el lugar de descanso.
- Una observación más ligada a creencias populares realcionadas con rituales y brujería, una silla vacía invita a sentarse y en la noche, cuando todos descansan, es un llamado a que las energías negativas tse acomoden ahí. Es decir, que se está llamando a las vibras malas a que tomen un lugar en la habitación en el momento en que más bajas están tus defensas energéticas.
- Lo que algunos aconsejan es dejar la silla afuera del dormitorio o bien, colocar un almohadón rojo por las noches y cuando no se use. De esa manera se estará enviando un mensaje de que la silla está ocupada y no hay sitio disponible para nadie.