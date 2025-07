Cómo sería el mundo si la Tierra realmente fuera plana y qué es lo que sucedería, según la ciencia

Tierra plana (1) Imagen alusiva sobre cómo sería la vida en la Tierra si esta fuera plana

Sin embargo, hay un grupo de la población que aún percibe cada una de estas demostraciones como falsas. Aparentemente, esta teoría podría ser digna de épocas pasadas, donde la ciencia aún se encontraba en fases preliminares. Se trata del pensamiento "terraplanista" que resurgió en los siglos XIX y XXI, alentado por teorías conspirativas, desconfianza en las instituciones y malentendidos científicos. Para estos grupos, todo sería una gran mentira. La ciencia, sin embargo, ha refutado punto por punto esas creencias.

Dicho esto, se han imaginado a la Tierra como un disco flotante, rodeado de agua o cubierto por una cúpula. Recién con los griegos, como Aristóteles y Eratóstenes, surgieron las primeras evidencias científicas de su redondez. Desde entonces, con el avance pulido de la ciencia, se fue determinando que el planeta es una esfera (ligeramente achatada en los polos).

¿Cómo sería nuestro mundo si la Tierra que habitamos fuera plana?

En un planeta plano, el modelo de rotación no tiene sentido. En lugar de un ciclo de luz que recorre la esfera terrestre, el sol debería girar como una linterna sobre un plato. Esto generaría zonas con luz permanente y otras en oscuridad total. Las transiciones de amanecer y atardecer, tal como las vemos, no podrían existir. Además, las auroras boreales o los eclipses solares no tendrían explicación coherente.

Sistema solar

Los "terraplanistas" sitúan a la Tierra en el centro del Universo, donde el Sol no tiene órbita. Si esto fuera así, nada impediría que saliésemos disparados del sistema solar. Para ellos tampoco existe el campo magnético que sostiene en núcleo de la Tierra. Siendo así, no podría haber una atmósfera que encerrase el aire y los mares, que escaparían al espacio, tal como ocurrió con Marte, que perdió su campo magnético y con él sus condiciones habitables.

Además, según la BBC, en una Tierra con esa forma, la gravedad dejaría de actuar como lo conocemos. En lugar de tirar todo hacia un centro, la fuerza sería desigual, más fuerte en el centro del disco y más débil en los bordes. Eso provocaría una distorsión en la forma de caminar, en cómo cae un objeto, e incluso en la distribución del agua.

Tierra redonda

Un mundo sin inclinación axial ni forma esférica no tendría estaciones del año, ni polos definidos, el equilibrio climático del planeta se rompería. Las migraciones animales, los ciclos agrícolas y la biodiversidad serían imposibles. La vida humana, tal como la conocemos, se volvería insostenible en un ambiente sin estabilidad térmica ni ciclos de luz regulares.

Los satélites, por otro lado, no pueden orbitar una superficie plana. Eso elimina por completo el buen funcionamiento del GPS, la telefonía, la televisión por satélite e incluso las predicciones meteorológicas. Además, los vuelos de larga distancia serían incoherentes con los mapas planos. Las rutas aéreas, las curvas de navegación y la duración de los viajes solo se explican en un modelo esférico.

En un mundo plano, no podría entenderse por qué existen montañas, cordilleras o terremotos, ni tampoco porque hay actividad tectónica ni movimientos de placas. Pues esto solo se explica con la Tierra siendo redonda.