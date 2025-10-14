Pocos lo saben: por qué debes colocar saquitos de té en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra

En la misma línea, un saquito de té promoverá una buena salud general de la lengua de suegra, reforzando las defensas naturales contra plagas y enfermedades, al mismo tiempo que ayudará a combatir hongos como el mildiu y puede ser útil contra la araña roja.

Para realizar este sencillo truco de jardinería que pocas personas conocen, el primer paso consistirá en buscar un saquito de té usado. El mismo debe estar completamente seco, por lo que se recomienda colocarlo en el exterior por unas horas para garantizar esta condición. Caso contrario, sus propiedades serán del todo efectivas.

té Por esta razón debes colocar un saquito de té en tu sansevieria.

A continuación, tendrás que cavar un pequeño agujero en la maceta de la lengua de suegra, evitando que sea profundo para no dañar las raíces. Luego, enterrar el saquito de té en el orificio y cubrir con tierra, mezclándolo ligeramente.

Por último, regar la sansevieria o lengua de suegra levemente, es decir, evitando el encharcamiento. Recordemos que la suculenta no tolera el exceso de agua. De esta forma, el saquito de té liberará los nutrientes necesarios para el fortalecimiento de la planta y las raíces los absorberá inmediatamente.

Este truco de jardinería lo puedes repetir cada dos semanas, siempre renovando el saquito de té. Así, la sansevieria se mantendrá vigorosa todo el año.