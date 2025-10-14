Cualquiera de nosotros bebe un té en determinados momentos de la semana. De hecho, muchos lo repetimos diariamente. Este comportamiento puede obtener un beneficio directo en nuestra lengua de suegra o sansevieria, siempre y cuando guardemos el saquito de la infusión y lo coloquemos en el sustrato de la suculenta. A continuación, te revelaré todo sobre este secreto de jardinería.
Pocos lo saben: por qué debes colocar saquitos de té en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra
Antes de tirar el saquito de té de tu infusión, te recomiendo colocarlo en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra
Jardinería: qué sucede al colocar un saquito de té en la sansevieria o lengua de suegra
Si tienes en casa una sansevieria o lengua de suegra, te recomiendo colocarle un saquito de té en el sustrato. Esto estimulará el crecimiento del ejemplar gracias a las propiedades originales de la infusión en sí.
En concreto, este truco de jardinería mejorará el suelo de la suculenta y actuará como un abono con nutrientes especiales que ayudarán a la sansevieria al desarrollo de hojas fuertes y saludables. Esto se debe a que el saquito de té (ya sea de manzanilla, de boldo o de tilo, por ejemplo) contiene materia orgánica que enriquece el sustrato.
En la misma línea, un saquito de té promoverá una buena salud general de la lengua de suegra, reforzando las defensas naturales contra plagas y enfermedades, al mismo tiempo que ayudará a combatir hongos como el mildiu y puede ser útil contra la araña roja.
Para realizar este sencillo truco de jardinería que pocas personas conocen, el primer paso consistirá en buscar un saquito de té usado. El mismo debe estar completamente seco, por lo que se recomienda colocarlo en el exterior por unas horas para garantizar esta condición. Caso contrario, sus propiedades serán del todo efectivas.
A continuación, tendrás que cavar un pequeño agujero en la maceta de la lengua de suegra, evitando que sea profundo para no dañar las raíces. Luego, enterrar el saquito de té en el orificio y cubrir con tierra, mezclándolo ligeramente.
Por último, regar la sansevieria o lengua de suegra levemente, es decir, evitando el encharcamiento. Recordemos que la suculenta no tolera el exceso de agua. De esta forma, el saquito de té liberará los nutrientes necesarios para el fortalecimiento de la planta y las raíces los absorberá inmediatamente.
Este truco de jardinería lo puedes repetir cada dos semanas, siempre renovando el saquito de té. Así, la sansevieria se mantendrá vigorosa todo el año.