Video aterrador del accidente en pleno centro: auto se subió a la vereda y atropelló a siete personas
El centro de Córdoba se convirtió en un verdadero caos por un accidente, cuando un auto se subió a la vereda y atropelló a varias personas que resultaron heridas
Un total de siete personas terminaron con comprometedoras heridas el lunes reciente, luego de ser embestidas por un auto fuera de control en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Hubo caos, revuelo y mucha desesperación a raíz del accidente.
El episodio que conmocionó a todos y podría haber terminado en una verdadera tragedia, ocurrió en General Paz y avenida 9 de Julio, en pleno centro de Córdoba, donde el conductor del auto no pudo dominar su Ford Fiesta y terminó atropellando a varios peatones y algunas motos que se encontraban estacionadas en el lugar.
En imágenes realmente impactantes, una cámara de seguridad registró el momento del accidente, en el que el auto atropella primero a una moto, luego a un contenedor de basura y luego a las personas que transitaban por la vereda.
Además, varios de los transeúntes intentaron esquivar el siniestro vial, pero fueron alcanzados por el rodado que terminó destrozado.
En este contexto, efectivos de la Policía Caminera y personal de servicios de emergencia concurrieron al sitio, donde constataron el saldo de siete lesionados, quienes presentaban heridas de distinta consideración.
El automovilista fue trasladado a la Comisaría 1, al tiempo que los investigadores intentan determinar si se trató de una falla en los frenos o un error humano.
Accidente registrado por las cámaras
Este es el momento exacto donde un auto atropella a varias personas en el centro de Córdoba, en un accidente que conmocionó la tranquilidad de esa zona céntrica: