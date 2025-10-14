Video aterrador del accidente en pleno centro: auto se subió a la vereda y atropelló a siete personas

En imágenes realmente impactantes, una cámara de seguridad registró el momento del accidente, en el que el auto atropella primero a una moto, luego a un contenedor de basura y luego a las personas que transitaban por la vereda.

Además, varios de los transeúntes intentaron esquivar el siniestro vial, pero fueron alcanzados por el rodado que terminó destrozado.

accidente-cordoba-auto Hubo caos generalizado por el accidente en Córdoba, que dejó siete heridos.

En este contexto, efectivos de la Policía Caminera y personal de servicios de emergencia concurrieron al sitio, donde constataron el saldo de siete lesionados, quienes presentaban heridas de distinta consideración.

El automovilista fue trasladado a la Comisaría 1, al tiempo que los investigadores intentan determinar si se trató de una falla en los frenos o un error humano.

accidente-auto-cordoba Hubo momentos de enorme desesperación por el accidente en Córdoba. Foto: gentileza Cadena 3.

Accidente registrado por las cámaras

Este es el momento exacto donde un auto atropella a varias personas en el centro de Córdoba, en un accidente que conmocionó la tranquilidad de esa zona céntrica:

El centro de Córdoba se transformo en caos cuando un Ford Fiesta embistió a varias personas en la esquina de avenida General Paz y 9 de Julio, dejando al menos siete heridos pic.twitter.com/bqfkUm4ukk — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) October 13, 2025