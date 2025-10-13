"La tenía encerrada y la violaba": el calvario por el que pasó Luna Giardina cuando viviá con Pablo Laurto

Mientras la familia de las víctimas espera respuestas y busca justicia, se siguen sumando testimonios que describen una historia marcada por la violencia y un final anunciado.

Eran las 20.40 del sábado cuando los vecinos de las víctimas escucharon una detonación y llamaron a la policía. Sin embargo, a pesar de la falta de respuestas, los agentes se retiraron del lugar poco después de llegar.

“La policía vino porque el botón antipánico (de Giardina) estaba apagado. Vinieron pero no entraron”, remarcó la vecina a TN, con una mezcla de bronca y angustia. En el mismo sentido, apuntó: “El sistema falló, ellas estuvieron desprotegidas desde el principio”.

Según el relato de la mujer, Giardina y Laurta se habían conocido años atrás por Facebook y al poco tiempo se mudaron juntos a Uruguay. Pero la armonía en la pareja no duró demasiado.

“Laurta la tenía encerrada, le daba de comer lo que él quería y la empezó a violar”, indicó la vecina, sobre los motivos que marcaron el final de la relación. “Después de unos meses ella se pudo escapar y vino con el nene acá (Córdoba)”, agregó.

La distancia y las denuncias que presentó la víctima desde entonces no consiguieron alejar al acusado, que la siguió hostigando después de la separación y hasta llegó a pasar tres días escondido en el tanque de agua de la casa de las víctimas, con el objetivo de amedrentarlas.

femicidio1 Doble femicida. Pablo Laurta asesinó a su exesposa y su exsuegra.

“Luna no tenía vida, luchó por su hijo para que no pasara esto y (Laurta) las mató como a un perro. Las tapó con una sábana y se fue”, lamentó la mujer.

Si bien manifestó que hacía varios días que a Luna se la notaba nerviosa y especuló con la posibilidad de que la joven supiera que su expareja estaba en la provincia, la vecina cree que el ataque fatal la tomó por sorpresa. “No le dio tiempo a activar el botón, las tomó desprevenidas a las dos”, sostuvo.

En esa línea, Laurta llevó a cabo un plan criminal pensado al detalle: entró a la casa, las mató y escapó caminando, con total impunidad, con su hijo de la mano. “Se llevó al nene en calzoncillos, así como estaba la criatura”, indicó la mujer.

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurto a la cárcel

Pablo Laurta permanece preso en Entre Ríos, a la espera de su traslado a la cárcel de Bouwer. En la habitación del hotel donde lo capturaron, la policía encontró una pistola Bersa calibre 380, dólares, pesos argentinos y uruguayos, chips de celulares, más de cinco teléfonos y una computadora.

Fuente: tn.com.ar