Jazmín con plagas: el truco natural para eliminar las hormigas sin químicos ni dañar la planta

Pero, lo bueno es que no hace falta recurrir a productos químicos para controlar el problema. Existen remedios o insecticidas naturales y ecológicos que ayudan a mantener el jazmín sano y libre de plagas sin afectar al medioambiente ni a la planta.

hormigas en la planta de jazmin (1) Hay diferentes tipos de plaga que atacan nuestras plantas de interior. Cada una de ellas le genera un daño distinto a nuestros ejemplares, desde morder las hojas, hasta excavar túneles en los tallos de las flores, entre ellas se destacan las hormigas.

Cúales son los daños de las hormigas a las plantas

Cuando nos planteamos cómo eliminar las plagas del jazmín, no solemos pensar en las hormigas. Centramos nuestros esfuerzos en otros insectos que identificamos como dañinos sin prestarles demasiada atención. Y ahí está el primer error porque realmente son dañinas:

Actúan como defensoras de insectos chupadores de savia, el gran peligro de las hormigas en plantas.

Pueden comer distintas partes del jazmín .

. Los hormigueros pueden comprometer la salud de las plantas.

Son transmisoras de hongos y patógenos.

Trucos naturales para prevenir las plagas de hormigas en el jazmín

insecticida casero para eliminar las hormigas en la planta de jazmin Existen remedios caseros para eliminar las hormigas del jazmín, tal como la salvia, la albahaca, la manzanilla, las cebollas, el ajo y el vinagre, son productos naturales que pueden ayudar a eliminar las plagas y a ahuyentar a los insectos en general.

Las hormigas no dañan directamente la planta, pero protegen a los pulgones porque se alimentan de su melaza. Esto genera un ciclo difícil de romper: los pulgones se multiplican y las hormigas los cuidan. Si eliminas a los pulgones, desaparecerán también las hormigas. Para ello deberás usar:

Infusión de menta o eucalipto: prepara una mezcla con hojas frescas y agua caliente. Una vez fría, rocía la base y las hojas del jazmín . Su olor fuerte aleja naturalmente a las hormigas .

prepara una mezcla con hojas frescas y agua caliente. Una vez fría, rocía la base y las hojas del . Su olor fuerte aleja naturalmente a las . Vinagre blanco y agua: combina partes iguales y aplica con atomizador alrededor de la maceta o el tallo. El vinagre actúa como repelente sin dañar la planta .

combina partes iguales y aplica con atomizador alrededor de la maceta o el tallo. El vinagre actúa como repelente sin dañar la . Canela en polvo o cáscara de cítricos: coloca una fina capa alrededor del tallo o la maceta. Ambos ingredientes alteran el rastro químico que siguen las hormigas.

Además de los repelentes naturales, es importante mantener el jazmín limpio y bien aireado. Evitá el exceso de riego y revisá las hojas regularmente. Si detectás pulgones, retíralos con un paño húmedo o con agua a presión suave. También podés plantar menta, lavanda o albahaca cerca de esta planta, pues sus aromas actúan como barreras naturales contra las hormigas y otros insectos.