Destruye los bosques y genera pérdidas millonarias: la plaga que invade las Patagonias de Chile y Argentina

Esta plaga fue introducida en nuestro país en el año 1946, pero pocos dimensionaron su expansión. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
En argentina

En argentina, se calcula en 66 millones de dólares de pérdidas económicas por la presencia de esta plaga.

La Patagonia a ambos lados de los Andes se fue poblando de animales hasta entonces desconocidos, como el castor, el visón americano y la rata almizclera, en todos los casos pensando en explotar comercialmente sus pieles. Sin embargo, nadie imagino que estos iban a terminar convirtiéndose por su cuenta en una plaga destructiva.

Hablando específicamente del castor, hay que decir que este roedor fue declarado como especie invasora en la Patagonia argentina en el año 2014, aunque fue en 2006 cuando ya se catalogó como "dañina y perjudicial" para los bosques.

castor, plaga
El castor, la plaga que destruye la Patagonia

Sin depredadores nativos que los molesten y rodeados de un entorno que durante miles de años fue ajeno a una especie con sus características, los castores se multiplicaron sin ningún tipo de oposición. Hoy se estima que su número absoluto estaría entre los 100 000 y 150 000 ejemplares, aunque es apenas un estimativo.

Estos roedores construyen sus madrigueras con la boca de acceso sumergida para dificultar el acceso de sus depredadores, sin importar que no tengan alguno en la Patagonia. Con sus cuatro poderosos dientes incisivos roen los troncos de los árboles hasta voltearlos y con ellos fabrican los diques. Por supuesto, es por su invasión que esto termina siendo un problema.

Pero la presencia del castor no se detiene en las zonas arboladas de la Patagonia. En áreas sin tanta vegetación, como las estepas del norte de Isla Grande o las alturas montañosas, modelan sus espacios con piedras y barro, y satisfacen su necesidad roedora con los postes que sostienen los alambrados de las haciendas.

bosques, patagonia
El resultado de la presencia del castor en la Patagonia desató una campaña conjunta entre Chile y Argentina para frenar los avances de la plaga. "Si Chile no actúa, a Argentina no le valdrá nada lo que haga, y viceversa”, confirman los especialistas.

Las pérdidas millonarias generadas por los castores

Tal y como informa el sitio Mongabay, el debate que se mantiene al día de hoy es si conviene erradicar definitivamente o tratar de controlar esta plaga. Sucede que los castores tienen su cuota de importancia en el ecositema, porque con sus construcciones aumentan la biodiversidad al crear hábitats para muchas especies.

Por último, la página citada también señala grandes pérdidas económicas a raíz de esta plaga. En Argentina, se calcula en 66 millones de dólares anuales las pérdidas por daños directos a los bosques ocasionados por esta especie. Y en Chile, en 2020, se estimó en 73 millones de dólares el perjuicio económico provocado por los castores. ¿Tendrá solución este problema?

