Plantas y jardín: el truco de un experto para ahuyentar hormigas negras

Remarcando que son las hormigas negras los insectos más frecuentes en nuestros jardines, el especialista se refirió a la roja, la carpintera y la Argentina. "Cumplen un rol importante en la naturaleza, pero suelen traernos inconvenientes en los cultivos. Por eso tenemos que regular su población en forma integrada", dijo.

hormigas negras.png Hormigas negras, un problema en nuestro jardín.

A lo que añadió: "Hay que encontrar el equilibrio en la huerta no destruyéndolas sino buscando que no ataquen hortalizas. Mediante la combinación de especies o presencia de aromáticas".

El especialista asegura, además, que las habas y arvejas serán las primeras en ser atacadas, ya que no todas las especies son iguales para las hormigas. Catalogadas como buenas repelentes están:

Ruda

Lavanda

Sésamo

Ajenjo

Menta

Ajo

Cebolla

Por otra parte, el experto reconoce en el cebo un elemento atrayente. Distrae la atención sobre la planta atacada. Y afecta la alimentación por sí misma de la hormiga, como en el caso del arroz. Y permite que trasladen sustancias tóxicas a su nido (Ej: sulfato de cobre).

Las recomendaciones del especialista del INTA

Entre los cebos más utilizados están las cáscaras de cítricos, granos de arroz partido y miel. El truco está en usar de "trampa" aquella planta preferida por la hormiga.

En tanto, existe otra técnica utilizando los hongos que a atacan frutas cítricas. Según el amplio conocimiento del especialista del INTA, estos hongos verdes y azules pertenecen a las especies penicilium sp. Bueno es destacar que de esta familia de hongos se obtuvo la penicilina, el antibiótico. Acá lo que hay que hacer es un macerado de varias frutas.

hormigas negras jardin.jpg Hormigas negras

Luego, filtrar el líquido y regar la entrada del hormiguero.

El especialista expuso, además: "Existe una gran variedad de hormigas en la huerta, no todas nos afectan de la misma manera; tenemos las típicas hormigas coloradas, con su clásico hormiguero elevado que salvo por las molestas picaduras, estas hormigas no se alimentan de vegetales; y existen otro tipo de hormigas coloradas, que no pican que pueden llegar a traer otros problemas, pero no atacan las plantas”.

En ese sentido, Pescio se centró en el control de las famosas hormigas negras que dañan las verduras u hormigas cortadoras: “Las hormigas cortadoras se diferencian fácilmente de las no cortadoras porque cuentan con espinas en la parte dorsal del tórax (arriba del lomo, en criollo)”.