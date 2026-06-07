Cómo arreglar unas zapatillas rotas o gastadas por dentro: con un DIY de hilos

zapatillas Si agarramos el problema a tiempo y buscamos algún DIY o truco de costura, podemos salvar las zapatillas y darles una nueva oportunidad de uso.

Un DIY, aunque parezca que no, puede arreglar muchos objetos del hogar o prendas de ropa que damos por perdidas. Además, los trucos de costura no solo sirven para arreglar, también sirven para crear. Con muchos DIY de hilos se pueden coser prendas de ropa y accesorios de tela a medida, a gusto y reutilizando telas que tenemos guardadas en el costurero.

DIY de costura: cómo arreglar unas zapatillas gastadas por dentro

Esta parte de las zapatillas que va desde la base trasera del calzado hasta la terminación del talón, o básicamente la parte contraria a los dedos del pie, siempre se gasta y es también la que nos causa ampollas cuando estrenamos unas zapatillas nuevas que son muy duras.

En el calzado deportivo o las zapatillas de lona es muy normal que se gaste esta zona. Para resolverlo, el primer truco o DIY que te propongo es una solución de costura. Para ello hay que conseguir una tela del mismo color que la parte interna de las zapatillas y un poco de guata.

talón de zapatillas Si el agujero es muy pequeño, se puede tapar directamente con hilo.

Coloca la guata en el orificio a rellenar y quema los hilos sueltos o deshilachados en el talón de las zapatillas. Une la guata con algún pegamento de tela o con hilo y aguja. Mide y corta una porción de tela con la forma del talón interno de las zapatillas para poder coserla. Coloca la porción de tela en el talón de las zapatillas, cosiendo primero derecho con derecho del borde superior para después voltear la tela y que no se vea la costura. Cose por dentro la tela cubriendo la guata.

Un DIY sin hilos para arreglar las zapatillas

Si no quieres coser las zapatillas, se pueden arreglar con un DIY más sencillo, pero un poco más difícil de realizar porque no se consigue en todas partes el material.

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Existen unas pegatinas para ropa o zapatillas que ya vienen con la forma del talón, pero no se consiguen fácilmente. Esta opción puede que dure menos tiempo o se despegue, pero te puede sacar de apuros.