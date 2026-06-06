Cómo ajustar cerraduras y picaportes flojos en casa, con un truco

picaporte Un truco y algunos consejos para cuidar las puertas de la casa.

Aunque todo no es un problema de uso, a veces las cerraduras o picaportes se aflojan por la calidad del material, una falla en la instalación o porque la humedad de la puerta hincha y contrae la madera todo el tiempo.

Hoy te voy a dejar un truco experto y algunos consejos para recuperar un picaporte suelto antes de que te falle y te quedes afuera de la casa o encerrado dentro.

Cómo mantener una cerradura de la casa en buen estado

Para evitar que la cerradura se rompa o la madera se desgaste, conviene mantenerla en buen estado y revisarla semestralmente.

abrir puerta Colocar aceite en las cerraduras cada cierto tiempo evita problemas.

Lubricar el cilindro dos veces al año, limpiar el polvo que se junta en el interior y usar aceites para que no se atranque el mecanismo interno son medidas que pueden mantener las puertas de casa en buen estado.

Si la cerradura o el picaporte se traban o cuesta abrir la puerta por la humedad de la madera, no hay que forzar el sistema ni forzar la llave. Conviene llamar a un experto o lijar la puerta si es un problema frecuente.

Truco: cómo arreglar la cerradura de la puerta cuando se afloja

Para realizar este truco vas a necesitar un destornillador, tornillos de repuesto si falta alguno, llave Allen y cinta métrica.

ajustar cerradura Ajustando los tornillos se puede recuperar una cerradura.