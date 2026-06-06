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Arreglos caseros

Cómo ajustar cerraduras y picaportes flojos en casa, con un truco

Cuando la cerradura de la puerta se afloja o no cierra bien, conviene revisarla y realizar un truco si es un problema para solucionar en casa

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Consejos para mantener y arreglar las cerraduras de casa. 

Consejos para mantener y arreglar las cerraduras de casa. 

Es normal que con el paso del tiempo las cosas se empiecen a romper o gastar. Los muebles de la casa, los pisos, una pared o una puerta se pueden romper cuando pasa mucho tiempo o están expuestos a factores externos. Usar mal ciertos objetos o no tratarlos con cuidado también puede afectar su funcionamiento.

Generalmente, las cosas que se rompen o dañan se pueden recuperar con un truco de arreglo casero. Aunque también hay que saber entender cuándo algo ya no sirve y hay que reemplazarlo.

Las cerraduras y picaportes son uno de esos elementos de la casa. Usar todo el tiempo la puerta o forzar el picaporte puede aflojar las cerraduras y generar daños mayores.

picaporte
Un truco y algunos consejos para cuidar las puertas de la casa.&nbsp;

Un truco y algunos consejos para cuidar las puertas de la casa.

Aunque todo no es un problema de uso, a veces las cerraduras o picaportes se aflojan por la calidad del material, una falla en la instalación o porque la humedad de la puerta hincha y contrae la madera todo el tiempo.

Hoy te voy a dejar un truco experto y algunos consejos para recuperar un picaporte suelto antes de que te falle y te quedes afuera de la casa o encerrado dentro.

Cómo mantener una cerradura de la casa en buen estado

Para evitar que la cerradura se rompa o la madera se desgaste, conviene mantenerla en buen estado y revisarla semestralmente.

abrir puerta
Colocar aceite en las cerraduras cada cierto tiempo evita problemas.

Colocar aceite en las cerraduras cada cierto tiempo evita problemas.

Lubricar el cilindro dos veces al año, limpiar el polvo que se junta en el interior y usar aceites para que no se atranque el mecanismo interno son medidas que pueden mantener las puertas de casa en buen estado.

Si la cerradura o el picaporte se traban o cuesta abrir la puerta por la humedad de la madera, no hay que forzar el sistema ni forzar la llave. Conviene llamar a un experto o lijar la puerta si es un problema frecuente.

Truco: cómo arreglar la cerradura de la puerta cuando se afloja

Para realizar este truco vas a necesitar un destornillador, tornillos de repuesto si falta alguno, llave Allen y cinta métrica.

ajustar cerradura
Ajustando los tornillos se puede recuperar una cerradura.&nbsp;

Ajustando los tornillos se puede recuperar una cerradura.

  1. Primero hay que revisar los tornillos de la puerta para verificar si el problema es una cerradura suelta. Revisa todas las puertas de la casa y ambos lados de cada una.
  2. Si el problema son los tornillos, hay que ajustarlos. Si los tornillos de la puerta siguen sueltos, puede que el mecanismo interno esté desalineado. En este caso hay que abrir la cerradura y ajustar las partes móviles. Si hay tornillos dañados, conviene cambiarlos.
  3. Finalmente, hay que revisar si el pestillo de la puerta está alineado con la placa de cierre porque a veces ese es el problema. Con la llave Allen se puede ajustar la placa de cierre para que el pestillo enganche.

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