Cómo ajustar cerraduras y picaportes flojos en casa, con un truco

Es normal que con el paso del tiempo las cosas se empiecen a romper o gastar. Los muebles de la casa, los pisos, una pared o una puerta se pueden romper cuando pasa mucho tiempo o están expuestos a factores externos. Usar mal ciertos objetos o no tratarlos con cuidado también puede afectar su funcionamiento.
Generalmente, las cosas que se rompen o dañan se pueden recuperar con un truco de arreglo casero. Aunque también hay que saber entender cuándo algo ya no sirve y hay que reemplazarlo.
Las cerraduras y picaportes son uno de esos elementos de la casa. Usar todo el tiempo la puerta o forzar el picaporte puede aflojar las cerraduras y generar daños mayores.
Aunque todo no es un problema de uso, a veces las cerraduras o picaportes se aflojan por la calidad del material, una falla en la instalación o porque la humedad de la puerta hincha y contrae la madera todo el tiempo.
Hoy te voy a dejar un truco experto y algunos consejos para recuperar un picaporte suelto antes de que te falle y te quedes afuera de la casa o encerrado dentro.
Cómo mantener una cerradura de la casa en buen estado
Para evitar que la cerradura se rompa o la madera se desgaste, conviene mantenerla en buen estado y revisarla semestralmente.
Lubricar el cilindro dos veces al año, limpiar el polvo que se junta en el interior y usar aceites para que no se atranque el mecanismo interno son medidas que pueden mantener las puertas de casa en buen estado.
Si la cerradura o el picaporte se traban o cuesta abrir la puerta por la humedad de la madera, no hay que forzar el sistema ni forzar la llave. Conviene llamar a un experto o lijar la puerta si es un problema frecuente.
Truco: cómo arreglar la cerradura de la puerta cuando se afloja
Para realizar este truco vas a necesitar un destornillador, tornillos de repuesto si falta alguno, llave Allen y cinta métrica.
- Primero hay que revisar los tornillos de la puerta para verificar si el problema es una cerradura suelta. Revisa todas las puertas de la casa y ambos lados de cada una.
- Si el problema son los tornillos, hay que ajustarlos. Si los tornillos de la puerta siguen sueltos, puede que el mecanismo interno esté desalineado. En este caso hay que abrir la cerradura y ajustar las partes móviles. Si hay tornillos dañados, conviene cambiarlos.
- Finalmente, hay que revisar si el pestillo de la puerta está alineado con la placa de cierre porque a veces ese es el problema. Con la llave Allen se puede ajustar la placa de cierre para que el pestillo enganche.