Cómo limpiar el inodoro y el bidet para que queden impecables y sin manchas de sarro

50% de vinagre

50% de agua

Detergente a gusto

Inodoro bidet

El paso a paso para realizar este limpiador multiuso es muy sencillo: solo tienes que colocar los ingredientes en un recipiente profundo y mezclar hasta que comiencen a formar espuma.

En cuanto a la aplicación, te recomendamos tomar una esponja y comenzar a frotar y limpiar el inodoro y el bidet con esta mezcla. Deja que la espuma actúe por un par de minutos y luego podrás enjuagar todo con agua caliente. No dejes que el agua se seque sola, lo mejor es secarlo con un paño o trapo.

¿Qué es el sarro y cómo eliminarlo?

El sarro es la acumulación de minerales del agua, como calcio y magnesio, se elimina mejor utilizando ácidos suaves o abrasivos naturales. Los limpiadores comerciales con ácido clorhídrico son eficaces, pero siempre se aconseja protegerse las manos con guantes y ventilar el ambiente al usarlo.

Además de ser poco estético, con el tiempo, el sarro puede afectar el rendimiento de los electrodomésticos y las tuberías, reduciendo su eficiencia, y en algunos casos, causando obstrucciones.

Para evitar que el sarro se forme en el baño, es muy importante ventilar este ambiente de la casa. La ventilación adecuada es esencial para reducir la humedad y prevenir la acumulación de depósitos minerales. Por ejemplo, deja la puerta del baño abierta después de usar la ducha para permitir que el vapor salga.