Cómo rellenar las juntas de los pisos de la casa cuando se gastan

Una caja de herramientas para los problemas de la casa debería tener un centímetro, un martillo, clavos, tornillos, tarugos, destornilladores, llaves de diferentes formas, cinta aislante, pegamentos, pastinas, masillas de relleno, alicates, lijas y algunos instrumentos eléctricos.

Cómo rellenar las juntas gastadas de los pisos de las casas

Las juntas de las cerámicas o azulejos de la casa se desgastan por el desprendimiento de la pastina con el paso del tiempo, aunque existen otros factores que pueden gastarlas.

La humedad excesiva puede generar el desgaste de la goma o pastina y favorece el desarrollo de hongos y moho que van erosionando el material.

Muchas veces, cuando limpiamos las cerámicas con productos muy fuertes o abrasivos, como ácidos o lavandina, se puede gastar la pastina o se puede volver quebradiza hasta transformarse en un polvo seco.

Para rellenar y recuperar las juntas, se puede recurrir a un truco de arreglos de casa. Vas a necesitar un cúter o espátula para vaciar las juntas viejas, pasta para juntas, una escoba, un balde, una llana y una esponja.

Embed - Rellenar juntas de baldosas o azulejos

Retira los restos de cemento o pastina en las juntas en mal estado de los pisos o azulejos. Barre para retirar el polvo. Prepara la pasta o goma de relleno de juntas en un balde. Coloca la pasta en las juntas de los pisos con ayuda de la llana o con una espátula. Deja que la pasta de relleno seque por media hora para limpiar las manchas en el piso. Limpia con una esponja y con limpiador de pisos.

¿Cómo evitar los hongos y el desgaste en los pisos de la casa?

Para evitar hongos en los pisos de la casa y el desgaste de las juntas por humedad, lo que conviene es secar bien los pisos luego de cada limpieza y ventilar los espacios incluso en invierno.

juntas de azulejos La humedad puede terminar dañando el cemento de las paredes.

Repara filtraciones que puedan generar humedad en los pisos y paredes y no utilices productos de limpieza que pueden quemar las juntas de goma.