El completo sánguche de lomo o de milanesa por menos de $15.000 en este bodegón

El sánguche de lomito o de milanesa completo es el plato estrella de este establecimiento. Por menos de $15.000, esta incluye tomate, lechuga, jamón, queso, huevos y hasta papas fritas como guarnición para acompañar.

bodegón paco's 3 El salpicón de ave, una de las especialidades de este bodegón. Foto: Google

La carta de Paco’s es un deleite para todos los gustos, ofreciendo incluso opciones como salpicón de ave, pollo a la provenzal, pastas, cortes a la parrilla, tortilla española y variedades milanesas al plato. Esta carta asegura que cada comensal encuentre algo a su medida, desde clásicos argentinos hasta propuestas más modernas.

El ambiente acogedor y distendido de Paco’s lo convierte en el lugar ideal para una comida relajada o una salida nocturna. Sus precios accesibles añaden un valor especial, permitiendo a los visitantes disfrutar de una experiencia completa sin preocupaciones económicas. Este bodegón ofrece no solo comida, sino un viaje al alma de la tradición culinaria bonaerense.