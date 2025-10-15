Inicio Sociedad bodegón
Gastronomía

El completo sánguche de lomo o de milanesa por menos de $15.000 en este bodegón

Es uno de los platos más pedidos en este bodegón que ya se convirtió en mística

Virginia López
Por Virginia López [email protected]
Los sánguches son una locura en este bodegón.

Los sánguches son una locura en este bodegón.

Foto: Google

En el animado panorama gastronómico de Buenos Aires, un bodegón emerge como un santuario para quienes buscan deleitarse con platos deliciosos a precios razonables. Por menos de 15.000, se puede conseguir un completo sánguche clásico ya sea de lomo o de milanesa. Este lugar se ha posicionado como un referente para aquellos que desean saborear la esencia de la cocina argentina sin afectar sus finanzas.

Este bodegón se consolida como un destino imprescindible en Buenos Aires, un lugar donde la calidad, la autenticidad y los precios moderados se combinan para crear momentos inolvidables. Para quienes desean explorar los sabores argentinos en un entorno cálido, este comercio es una visita obligada que promete satisfacer sin impactar el bolsillo.

bodegón paco's 2
El bodegón donde se respira la esencia de Buenos Aires.

El bodegón donde se respira la esencia de Buenos Aires.

El bodegón con sánguche baratos

Situado en el centro de Buenos Aires, en la calle Talcahuano 236, el bodegón Paco’s refleja la calidez de la hospitalidad porteña. Su ambiente, con una decoración sobria pero encantadora, rememora los comedores tradicionales, perfectos para reuniones con seres queridos o amigos. Este espacio invita a los visitantes a relajarse mientras disfrutan de platos que celebran la herencia culinaria de Argentina.

El sánguche de lomito o de milanesa completo es el plato estrella de este establecimiento. Por menos de $15.000, esta incluye tomate, lechuga, jamón, queso, huevos y hasta papas fritas como guarnición para acompañar.

bodegón paco's 3
El salpicón de ave, una de las especialidades de este bodegón.

El salpicón de ave, una de las especialidades de este bodegón.

La carta de Paco’s es un deleite para todos los gustos, ofreciendo incluso opciones como salpicón de ave, pollo a la provenzal, pastas, cortes a la parrilla, tortilla española y variedades milanesas al plato. Esta carta asegura que cada comensal encuentre algo a su medida, desde clásicos argentinos hasta propuestas más modernas.

El ambiente acogedor y distendido de Paco’s lo convierte en el lugar ideal para una comida relajada o una salida nocturna. Sus precios accesibles añaden un valor especial, permitiendo a los visitantes disfrutar de una experiencia completa sin preocupaciones económicas. Este bodegón ofrece no solo comida, sino un viaje al alma de la tradición culinaria bonaerense.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar