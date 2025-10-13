El colorido bodegón que ofrece un sánguche de vacío desmechado para 2 personas por $16.000

La carta de Patio de los Lecheros es un festín para los paladares, con una variedad que incluye opciones para los más pequeños. Por ejemplo, por un precio de $10.000 se consigue el menú infantil que consta de 3 tequeños, 4 nuggets, 4 barritas de mozzarella, 1 porción de papas fritas y 1 salsa a elección. Esta diversidad asegura que haya algo para todos los gustos, desde los amantes de los clásicos argentinos hasta quienes buscan opciones más contemporáneas.

bodegón patio de los lecheros 3 El bodegón llama la atención por toda su decoración. Foto: Google

La atmósfera cálida y relajada de Patio de los Lecheros lo convierte en el lugar perfecto para una salida nocturna o una comida distendida. Los precios accesibles añaden un plus de satisfacción, ya que los comensales pueden disfrutar de una experiencia completa sin preocupaciones económicas. Este bodegón no solo ofrece comida, sino también un viaje al corazón de la tradición culinaria porteña.

Este bodegón se consolida como un destino imperdible en Buenos Aires, un lugar donde la autenticidad, la calidad y los precios razonables se fusionan para crear una experiencia memorable. Para quienes desean explorar los sabores argentinos en un entorno acogedor, este bodegón es una parada obligada que promete deleitar sin afectar el bolsillo.