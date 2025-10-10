Ubicado en avenida Triunvirato 4801, en el corazón del pintoresco barrio de Villa Urquiza, este bodegón cautiva con su decoración sencilla pero elegante y una atmósfera que invita a quedarse. El menú ejecutivo que se ofrece de lunes a jueves al mediodía cuesta solo $13.500 y consta de plato principal bebida y postre o café. Incluso por delivery o mostrador se puede pedir sólo la comida por un precio de $10.000.

bodegon cafe de la u 2 Las papas noisette, una delicia en este bodegón. Foto: Google

La oferta culinaria de Café de la U es variada y tentadora, incluyendo como platos principales de su menú ejecutivo las opciones de suprema a la napolitana con papas fritas o ensalada mixta, bondiola a la mostaza con papas rústicas, escalopes de ternera con puré o milanesa de merluza napolitana con papas españolas.

Este bodegón es ideal para una velada inolvidable, donde los comensales pueden saborear sus platos en un entorno distendido, acompañado de una bebida refrescante. La cuenta final, siempre amable con el bolsillo, es un plus que eleva la experiencia. Café de la U se posiciona como un destino esencial para quienes desean disfrutar de la riqueza gastronómica argentina sin gastar de más, ofreciendo sabores auténticos en un ambiente acogedor.