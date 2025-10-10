El bodegón tiene toda la mística en su ambiente.

En el bullicioso escenario culinario de Buenos Aires, un bodegón se alza como una joya al ofrecer un menú ejecutivo de mediodía por tan sólo $13.500, un verdadero éxito donde los precios gastronómicos suelen ser elevados. Este establecimiento destaca por fusionar la autenticidad de la cocina argentina con una propuesta económica que no compromete la calidad.

Este bodegón está situado en un barrio emblemático de la capital, La Cocina de Bristol atrae tanto a porteños como a visitantes en busca de sabores tradicionales a precios razonables. Una visita a este lugar promete una experiencia que valida su creciente prestigio.

Cafe de la U, uno de los míticos bodegones de Buenos Aires.

El bodegón que tiene un menú ejecutivo económico

Café de la U, un emblema de la cultura porteña, captura la esencia de los comedores tradicionales con un enfoque accesible. Su ambiente cálido y familiar evoca las clásicas reuniones en torno a la mesa, ideales para compartir con seres queridos. Este bodegón rinde tributo a la gastronomía clásica argentina, ofreciendo una experiencia que combina autenticidad, calidez y un servicio que lo convierte en un punto de referencia en la ciudad.

Ubicado en avenida Triunvirato 4801, en el corazón del pintoresco barrio de Villa Urquiza, este bodegón cautiva con su decoración sencilla pero elegante y una atmósfera que invita a quedarse. El menú ejecutivo que se ofrece de lunes a jueves al mediodía cuesta solo $13.500 y consta de plato principal bebida y postre o café. Incluso por delivery o mostrador se puede pedir sólo la comida por un precio de $10.000.

Las papas noisette, una delicia en este bodegón.

La oferta culinaria de Café de la U es variada y tentadora, incluyendo como platos principales de su menú ejecutivo las opciones de suprema a la napolitana con papas fritas o ensalada mixta, bondiola a la mostaza con papas rústicas, escalopes de ternera con puré o milanesa de merluza napolitana con papas españolas.

Este bodegón es ideal para una velada inolvidable, donde los comensales pueden saborear sus platos en un entorno distendido, acompañado de una bebida refrescante. La cuenta final, siempre amable con el bolsillo, es un plus que eleva la experiencia. Café de la U se posiciona como un destino esencial para quienes desean disfrutar de la riqueza gastronómica argentina sin gastar de más, ofreciendo sabores auténticos en un ambiente acogedor.

