El bodegón Cucina Donore se encuentra en la avenida Alicia Moreau de Justo 1768, en el corazón de la coqueta zona de Puerto Madero. Su decoración de primer nivel y su atmósfera cálida lo hacen perfecto para disfrutar de la comida casera italiana. El menú ejecutivo, estrella del lugar, tiene disponibles varias opciones y muy completas por una precio de $28.900.

El menú ejecutivo de este bodegón incluye por ese precio una entrada -rabas, mozzarella, berenjenas a la parmesana o ensalada-, plato principal -pasta al huevo, sorrentinos rellenos, ravioles, fusilli- ñoquis, risotto, pollo a la parrilla, pesca a la plancha-, agua o gaseosa, café y postre -tiramisú, helado o ensalada de frutas-.

Además de su menú ejecutivo, Cucina Donore ofrece una carta diversa con clásicos como decenas de variedades de pastas, milanesas, filet de lomo asado, ojo de bife y opciones en pescado.

Ubicado en Puerto Madero, este lugar es ideal para una salida nocturna memorable. Los comensales pueden acompañar sus platos con tragos tradicionales en un entorno que invita a relajarse y disfrutar, haciendo de este bodegón un destino imprescindible para quienes buscan sabores auténticos a precios accesibles.