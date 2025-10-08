El bodegón se destaca por sus platos italianos.

El bodegón se destaca por sus platos italianos.

Un bodegón en Buenos Aires está marcando la diferencia en la escena gastronómica al ofrecer un menú ejecutivo de primer nivel. En un contexto donde los precios suelen ser elevados, este establecimiento logra destacar con un menú que combina la esencia de la cocina italiana con una propuesta barata para ser de primer nivel.

Situado en una de las zonas más coquetas de de Buenos Aires, este bodegón ha ganado el corazón de sus clientes gracias a una oferta culinaria que equilibra calidad y accesibilidad. Su menú, repleto de platos italianos, atrae tanto a locales como a visitantes que buscan una experiencia de alta gastronomía genuina. Una visita al lugar promete revelar si su creciente fama está justificada.

El risotto es una de las especialidades de este bodegón.

El bodegón de alta cocina italiana

Conocido como un ícono de la cultura porteña, el bodegón Cucina Donore encarna la esencia de los clásicos comedores italianos. Su ambiente acogedor, impregnado de nostalgia, lo convierte en un punto de encuentro ideal para compartir momentos con amigos o familia, celebrando la rica herencia gastronómica heredada de los abuelos inmigrantes.

El bodegón Cucina Donore se encuentra en la avenida Alicia Moreau de Justo 1768, en el corazón de la coqueta zona de Puerto Madero. Su decoración de primer nivel y su atmósfera cálida lo hacen perfecto para disfrutar de la comida casera italiana. El menú ejecutivo, estrella del lugar, tiene disponibles varias opciones y muy completas por una precio de $28.900.

El bodegón está ubicado en el corazón de Puerto Madero.

El menú ejecutivo de este bodegón incluye por ese precio una entrada -rabas, mozzarella, berenjenas a la parmesana o ensalada-, plato principal -pasta al huevo, sorrentinos rellenos, ravioles, fusilli- ñoquis, risotto, pollo a la parrilla, pesca a la plancha-, agua o gaseosa, café y postre -tiramisú, helado o ensalada de frutas-.

Además de su menú ejecutivo, Cucina Donore ofrece una carta diversa con clásicos como decenas de variedades de pastas, milanesas, filet de lomo asado, ojo de bife y opciones en pescado.

Ubicado en Puerto Madero, este lugar es ideal para una salida nocturna memorable. Los comensales pueden acompañar sus platos con tragos tradicionales en un entorno que invita a relajarse y disfrutar, haciendo de este bodegón un destino imprescindible para quienes buscan sabores auténticos a precios accesibles.

