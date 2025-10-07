El bodegón El Tábano ofrece una milanesa para 4 personas.

En el núcleo de Buenos Aires, un bodegón está redefiniendo la experiencia culinaria con su célebre súper milanesa. Este comercio, anclado en un pintoresco club, fusiona los sabores auténticos de la cocina argentina con precios accesibles, conquistando tanto a residentes como a visitantes. Su propuesta gastronómica, rica en tradición, se ha convertido en un imán para quienes buscan una experiencia memorable.

El bodegón El Tábano ha ganado popularidad por su compromiso con la calidad sin sacrificar la asequibilidad. Combina la esencia de los clásicos bodegones porteños con un toque de modernidad, invitando a los comensales a sumergirse en una vivencia que pone a prueba su prestigio. Su ambiente acogedor, decorado con detalles que evocan la Buenos Aires de antaño, lo hace ideal para compartir momentos con seres queridos.

bodegón el tábano 3
El bodegón está ubicado en las barriadas de Buenos Aires.

La súper milanesa que ofrece el bodegón

La súper milanesa para compartir es la gran protagonista de su carta. Esta delicia tiene un precio de $58.000, pero no es tan caro pensando que se trata de un menú para que coman al menos 4 personas. Tiene mozzarella, papas fritas y huevos fritos.

Más allá de su súper milanesa estrella, El Tábano ofrece un menú variado que celebra la riqueza de la gastronomía argentina. Desde ensaladas, empanadas, tortilla de papas, matambre, picadas, tapa de asado, pastel de papa, guiso de lentejas, arroz con pollo, cada plato está pensado para satisfacer los gustos más diversos.

bodegón el tábano 2
Las empanadas también son un clásico en este bodegón.

Enclavado en el barrio de Saavedra, sobre calle Rómulo Naón 3029, este bodegón ofrece mucho más que buena comida. Su atmósfera cálida, complementada con tragos artesanales, invita a prolongar la velada en un entorno que destila hospitalidad. Es un refugio donde la tradición porteña cobra vida, haciendo de cada visita una experiencia para atesorar.

El bodegón El Tábano se erige como un emblema de la cultura gastronómica de Buenos Aires. Con su propuesta que entrelaza historia, sabor y calidez, este bodegón no solo deleita con sus platos, sino que también captura la esencia de la ciudad, convirtiéndose en un destino imprescindible para locales y turistas por igual.

