Más allá de su súper milanesa estrella, El Tábano ofrece un menú variado que celebra la riqueza de la gastronomía argentina. Desde ensaladas, empanadas, tortilla de papas, matambre, picadas, tapa de asado, pastel de papa, guiso de lentejas, arroz con pollo, cada plato está pensado para satisfacer los gustos más diversos.

bodegón el tábano 2 Las empanadas también son un clásico en este bodegón. Foto: Google

Enclavado en el barrio de Saavedra, sobre calle Rómulo Naón 3029, este bodegón ofrece mucho más que buena comida. Su atmósfera cálida, complementada con tragos artesanales, invita a prolongar la velada en un entorno que destila hospitalidad. Es un refugio donde la tradición porteña cobra vida, haciendo de cada visita una experiencia para atesorar.

El bodegón El Tábano se erige como un emblema de la cultura gastronómica de Buenos Aires. Con su propuesta que entrelaza historia, sabor y calidez, este bodegón no solo deleita con sus platos, sino que también captura la esencia de la ciudad, convirtiéndose en un destino imprescindible para locales y turistas por igual.