El bodegón para comer asado barato

Pucará, situado en calle Senillosa 493, típica zona de barriadas porteñas, es un ícono de la gastronomía. Su estilo tradicional y decoración auténtica lo convierten en el lugar perfecto para comidas familiares o encuentros con amigos, ofreciendo una experiencia que captura la esencia de la cocina argentina.

Dentro de los cortes de asado se encuentran el bife de chorizo o el matambrito de cerdo por un precio de $12.000 También tiene opciones como bife de lomo por $15.000 o matambrito de cerdo a la riojana por $18.000. Otra alternativa a la parrilla es un cuarto de pollo por un valor de $9.000.

bodegon pucará El bodegón también se destaca por especialidades en mariscos.

Más allá del típico asado, el menú de Pucará ofrece una amplia variedad de opciones en pescados y mariscos, y también otras minutas como tortillas de papas, milanesas, lomos y guarniciones. Esta diversidad asegura opciones para todos los gustos, manteniendo la calidad y tradición que caracterizan al lugar.

Estratégicamente ubicado en una de las zonas gastronómicas más dinámicas de Buenos Aires, en la zona de Caballito, el bodegón es ideal para una salida nocturna memorable. Los comensales pueden disfrutar de platos deliciosos acompañados de tragos, creando una experiencia completa en un ambiente acogedor y lleno de vida.