El pequeño bodegón con grandes precios

El bodegón es conocido por el nombre de El Santo y se sitúa en un sector de la ciudad que ha ganado notoriedad como un dinámico epicentro gastronómico porteño. Con un estilo marcadamente tradicional, su propuesta resulta sumamente atractiva, convirtiéndose en el escenario perfecto para una reunión familiar.

En lo que respecta a su política de precios, este lugar destaca por ser sumamente económico. El plato estrella de esta inusual oferta es la pasta, que por $8.500 se puede conseguir un buen plato de ravioles o tallarines con queso o con tuco. Incluso pagando un total de $11.400 también se puede conseguir esa comida pero con estofado.

bodegón el santo2 El bodegón está muy vinculado al club San Lorenzo. Fuente: Google

Pero la oferta de El Santo no se limita a la pasta, sino que se extiende a una carta variada y clásica. El menú del bodegón incluye una extensa selección de cortes de carne asada a la parrilla, milanesa o suprema de pollo, puchero criollo, guiso de mondongo y albóndigas con puré.

Este atractivo bodegón tiene su dirección en avenida Boedo 709, ubicado en el vibrante barrio de Boedo, uno de los que más captura la esencia porteña. Se encuentra inmerso en una zona con una vida gastronómica activa, lo que lo convierte en el lugar idóneo para culminar la jornada con una experiencia nocturna memorable.