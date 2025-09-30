El bodegón El Santo se destaca por sus platos de pasta.

Fuente: Google

En un contexto donde los costos parecen escalar sin freno, la posibilidad de comer en un restaurante por menos de $9.000 suena casi inverosímil. No obstante, en Buenos Aires, un bodegón ha lanzado una promoción que parece desafiar las reglas del mercado actual. Se trata de un plato principal de pasta cuyo precio total no llega a ese número, una suma realmente baja.

Este bodegón culinario se encuentra enclavado en una zona popular de Buenos Aires y ha logrado cautivar a su clientela gracias a una propuesta de menú que ha sido calificada de sobresaliente. La mejor forma de comprobar si la fama que lo precede es merecida es visitando el lugar y seleccionando cualquiera de sus platos distintivos para experimentar de primera mano la calidad y el sabor que allí se ofrecen.

bodegón el santo 3
El bodegón está ubicado en pleno barrio de Boedo.

El pequeño bodegón con grandes precios

El bodegón es conocido por el nombre de El Santo y se sitúa en un sector de la ciudad que ha ganado notoriedad como un dinámico epicentro gastronómico porteño. Con un estilo marcadamente tradicional, su propuesta resulta sumamente atractiva, convirtiéndose en el escenario perfecto para una reunión familiar.

En lo que respecta a su política de precios, este lugar destaca por ser sumamente económico. El plato estrella de esta inusual oferta es la pasta, que por $8.500 se puede conseguir un buen plato de ravioles o tallarines con queso o con tuco. Incluso pagando un total de $11.400 también se puede conseguir esa comida pero con estofado.

bodegón el santo2
El bodegón está muy vinculado al club San Lorenzo.

Pero la oferta de El Santo no se limita a la pasta, sino que se extiende a una carta variada y clásica. El menú del bodegón incluye una extensa selección de cortes de carne asada a la parrilla, milanesa o suprema de pollo, puchero criollo, guiso de mondongo y albóndigas con puré.

Este atractivo bodegón tiene su dirección en avenida Boedo 709, ubicado en el vibrante barrio de Boedo, uno de los que más captura la esencia porteña. Se encuentra inmerso en una zona con una vida gastronómica activa, lo que lo convierte en el lugar idóneo para culminar la jornada con una experiencia nocturna memorable.

