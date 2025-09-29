El bodegón para comer una tortilla de papas barata

Conocido como El Nuevo Miguelito, este emblemático bodegón se encuentra en uno de los epicentros gastronómicos más dinámicos de Buenos Aires. Con un estilo tradicional, ofrece una propuesta atractiva que lo convierte en el lugar ideal para una comida familiar, con platos que capturan la esencia auténtica de la cocina argentina.

En cuanto a los precios, este establecimiento es notablemente económico. Por $12.000 se puede pedir una tortilla de papa que, según aclara en el menú, alcanza para que coman 4 personas. Incluso pagando tan sólo $4.000 más se puede pedir en otras variedades como rellena de jamón y queso, gratinada con muzzarella o con cheddar, panceta y verdeo. Opciones más que seductoras, por suerte.

bodegón el nuevo miguelito 2 El bodegón también tiene buenas alternativas en parrillada.

Además de su oferta gastronómica, El Nuevo Miguelito destaca por otras opciones dentro de su menú. Tiene una extensa variedad de cortes de carne a la parrilla, de pastas caseras y de otras minutas típicas de los bodegones clásicos de Buenos Aires.

Ubicado en Zañartu 486, en el animado barrio de Parque Chacabuco, este bodegón se encuentra inmerso en una zona gastronómica llena de vida, ideal para una experiencia nocturna memorable, con platos deliciosos y, quizás, un trago para complementar la velada.