El bodegón que visitaba Diego Maradona

Este renombrado bodegón, llamado El Corralón, está ubicado en una de las zonas culinarias más animadas de Buenos Aires. Este establecimiento clásico ofrece una propuesta tentadora que lo hace ideal para compartir en familia una combinación exquisita, profundamente conectada con la tradición argentina.

En cuanto a los costos, este lugar tiene su menú digital para consultar. En el caso de lo más pedido, que es la parrillada, un asado de tira para 2 personas tiene un precio de $45.800. En tanto que los cortes individuales como vacío, bife de chorizo y ojo de bife, rondan los $25.000 aproximadamente.

Más allá de esta delicia, El Corralón destaca por su amplio menú, que incluye otras dos opciones ideales. Por ejemplo tiene opciones de brochettes, una importante cantidad de ensaladas especiales con nombres bastantes peculiares, pastas, lomos, pescados y también una buena oferta de postres.

Si ya estás tentado, no lo dudes más. Este bodegón te espera en la calle Anchorena 883, en el vibrante barrio gastronómico de Palermo. Este vecindario, lleno de dinamismo, es perfecto para disfrutar de una noche inolvidable con buena comida y, por qué no, una bebida para complementar la experiencia.