El bodegón con promoción de empanadas

Este emblemático bodegón, conocido como Mengano, está ubicado en una de las zonas culinarias más vibrantes a nivel gastronomía de Buenos Aires. Este restaurante clásico ofrece una propuesta tentadora con una promoción de empanadas que lo convierte en el lugar perfecto para disfrutar en familia de una combinación deliciosa, profundamente arraigada en la tradición argentina.

En cuanto a los costos, este bodegón es bastante accesible. Por tan solo $12.400 puedes degustar una de las especialidades de la casa, un plato que contiene empanadas jugosas de carne picante. Por ese precio se incluyen 4 unidades de ellas.

bodegón mengano 3 Una de las especialidades que ofrece este bodegón. Foto: Google

Además de esta delicia, Mengano se luce con un amplio menú que incluye otras dos especialidades aunque ya con valores de precio más elevados. Entre las opciones se encuentran hongos a la pimienta, revuelto de gramajo, tarta de cordero, morrón a la parrilla, pesca del día, ñoquis, arroz con mariscos y molleja al verdeo. Todos por valores entre $16.000 y $30.000.

Con estas promociones y estas variedades dentro de su carga, este bodegón te espera en la calle José Cabrera 5172, en el vibrante barrio gastronómico de Palermo Soho. Este lugar, lleno de vida, es ideal para disfrutar de una velada inolvidable, con excelente comida y, por qué no, una buena bebida.