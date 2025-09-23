El bodegón tiene unos buenos precios en empanadas.

Generalmente, un bodegón ubicado en un buen lugar suele ser caro. Pero siempre hay alternativas. En Buenos Aires hay cientos de locales de este tipo que se suelen destacar por su habilidad para combinar platos y precios. Algunos son tan icónicos que se vuelven imprescindibles. Un ejemplo sobresaliente es este restaurante que ofrece una buena promoción de empanadas.

En el corazón de Buenos Aires, este bodegón se distingue por su destreza al preparar un plato de empanadas pero que no son como las convencionales, ni en cuanto a su sabor ni en cuanto a su precio. Solo te queda visitarlo, elegir esta opción única del menú y decidir si su prestigio está bien ganado.

bodegón mengano 2
El bodegón está ubicado en una de las mejores zonas de Buenos Aires.

El bodegón con promoción de empanadas

Este emblemático bodegón, conocido como Mengano, está ubicado en una de las zonas culinarias más vibrantes a nivel gastronomía de Buenos Aires. Este restaurante clásico ofrece una propuesta tentadora con una promoción de empanadas que lo convierte en el lugar perfecto para disfrutar en familia de una combinación deliciosa, profundamente arraigada en la tradición argentina.

En cuanto a los costos, este bodegón es bastante accesible. Por tan solo $12.400 puedes degustar una de las especialidades de la casa, un plato que contiene empanadas jugosas de carne picante. Por ese precio se incluyen 4 unidades de ellas.

bodegón mengano 3
Una de las especialidades que ofrece este bodegón.

Además de esta delicia, Mengano se luce con un amplio menú que incluye otras dos especialidades aunque ya con valores de precio más elevados. Entre las opciones se encuentran hongos a la pimienta, revuelto de gramajo, tarta de cordero, morrón a la parrilla, pesca del día, ñoquis, arroz con mariscos y molleja al verdeo. Todos por valores entre $16.000 y $30.000.

Con estas promociones y estas variedades dentro de su carga, este bodegón te espera en la calle José Cabrera 5172, en el vibrante barrio gastronómico de Palermo Soho. Este lugar, lleno de vida, es ideal para disfrutar de una velada inolvidable, con excelente comida y, por qué no, una buena bebida.

