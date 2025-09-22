El bodegón con pizzas económicas

El bodegón en cuestión es Acuña Bar, situado en una de las zonas culinarias más vibrantes de Buenos Aires. Este restaurante tradicional ofrece una propuesta tentadora, perfecta para disfrutar en familia de sabores auténticos que reflejan la esencia de la cocina argentina.

En términos de precios, este lugar es bastante asequible. Por solo $13.000, puedes degustar una de sus especialidades: una pizza muzzarella tamaño grande. Esta pizza tiene la clásica salsa de tomate, especias y aceitunas. Además, por $7.000 se puede adquirir en su versión chica.

bodegon acuña bar 2 El bodegón que tiene muchas variedades de pizzas. Foto: Google.

Además de este tesoro gastronómico, Acuña Bar destaca por su variedad de pizzas en el menú, que incluye otras delicias como napolitana, jamón, morrones, calabresa, primavera, palmitos, champiñones, crudo y rúcula, longaniza, ananá con jamón, roquefort, verdeo con salsa blanca y fugazzeta.

Si ya sientes el hambre, no lo pienses más. Acuña Bar te espera en la avenida. Díaz Vélez 4002, en el animado barrio de Almagro. Este vecindario, lleno de energía, es el escenario perfecto para una noche memorable en este bodegón, con comida exquisita y, por supuesto, una buena bebida.