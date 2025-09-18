El bodegón donde comer pastas baratas

Este afamado bodegón se llama El Federal. Ubicado en una de las áreas gastronómicas más animadas de la ciudad, este restaurante tradicional presenta una propuesta tentadora que lo convierte en el sitio perfecto para disfrutar en familia de una combinación exquisita, profundamente arraigada en la tradición argentina.

En términos de precios, este bodegón resulta muy accesible. Por tan solo $7.900 puedes deleitarte con una de sus especialidades, un plato de pastas como tallarines. Se puede optar por la versión al huevo o hechos de espinada, ambos por el mismo valor.

bodegón el federal 2 El bodegón El Federal tiene una buena oferta en su carta. Foto: Google

Además de esta joya gastronómica, El Federal se luce con un menú variado que incluye otras especialidades de pastas. Por un rango de entre $9.900 a $10.900 se puede optar por raviolones, ravioles, sorrentinos o capelettis, todos con distintos rellenos. La carta también tiene opciones en guisos, carnes y milanesas.

Este bodegón te espera en la calle Carlos Calvo 599, en el corazón del dinámico barrio gastronómico de San Telmo. Este vecindario, lleno de vida, es ideal para disfrutar de una velada inolvidable, comida deliciosa y, por supuesto, alguna bebida. Todo sin gastar de más.