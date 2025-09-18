El bodegón que tiene opciones de pastas económicas.

Foto: Google

En Buenos Aires, donde los bodegones son los maestros de la comida abundante a un bajo precio, suelen tener un don especial para combinar platos únicos sin causar un dolor de billetera. Algunos de estos manjares son tan icónicos que se vuelven imperdibles. Un claro ejemplo es este plato de pastas por el cual se puede pagar menos de $8.000. Una verdadera ganga.

En el vibrante corazón de Buenos Aires, este bodegón se distingue por su habilidad para preparar un plato de pastas clásico, elevado a otro nivel por el bajo precio que tiene en su carta. Lo único que debes hacer es visitarlo, ordenar esta delicia singular y comprobar si su prestigio está bien ganado.

bodegón el federal
El bodegón tiene toda la mística porteña.

El bodegón donde comer pastas baratas

Este afamado bodegón se llama El Federal. Ubicado en una de las áreas gastronómicas más animadas de la ciudad, este restaurante tradicional presenta una propuesta tentadora que lo convierte en el sitio perfecto para disfrutar en familia de una combinación exquisita, profundamente arraigada en la tradición argentina.

En términos de precios, este bodegón resulta muy accesible. Por tan solo $7.900 puedes deleitarte con una de sus especialidades, un plato de pastas como tallarines. Se puede optar por la versión al huevo o hechos de espinada, ambos por el mismo valor.

bodegón el federal 2
El bodegón El Federal tiene una buena oferta en su carta.

Además de esta joya gastronómica, El Federal se luce con un menú variado que incluye otras especialidades de pastas. Por un rango de entre $9.900 a $10.900 se puede optar por raviolones, ravioles, sorrentinos o capelettis, todos con distintos rellenos. La carta también tiene opciones en guisos, carnes y milanesas.

Este bodegón te espera en la calle Carlos Calvo 599, en el corazón del dinámico barrio gastronómico de San Telmo. Este vecindario, lleno de vida, es ideal para disfrutar de una velada inolvidable, comida deliciosa y, por supuesto, alguna bebida. Todo sin gastar de más.

