La empanada de copetín es muy barata en este bodegón.

Foto: Google.

La comida se ha transformado en un factor clave para que los viajeros elijan su próximo destino, y en Argentina, especialmente en Buenos Aires, los bodegones son el corazón de la experiencia culinaria. Algunos de estos restaurantes son tan emblemáticos que se convierten en paradas obligatorias. Entre ellos, destaca un lugar que combina tradición y precios accesibles, sobre todo al momento de comer empanadas.

Situado en una gastronómica zona de Buenos Aires, este bodegón ha ganado el reconocimiento de sus comensales, quienes lo elogian en Google por su excelente relación calidad-precio. Solo te resta visitarlo, elegir un plato de su variada carta y comprobar si merece la fama que lo precede.

bodegon il vero arturito 3
El bodegón ubicado en Palermo tiene una especie de carta virtual.

El bodegón de empanadas baratas

Este icónico restaurante lleva el nombre de Il Vero Arturito. Con su ambiente tradicional y opciones asequibles, este lugar se erige como el escenario ideal para compartir una comida memorable en familia, manteniendo viva la esencia de la cocina argentina.

En cuanto a los costos, Il Vero Arturito ofrece precios que invitan a disfrutar sin preocupaciones. Por tan solo $800, es posible degustar una empanada de carne, según especifican en su carta. Se trata de un plato de copetín, por lo que puede ser una entrada ideal y económica.

bodegon il vero arturito 2
La milanesa, un clásico que dice presente en este bodegón.

El restaurante presume de una carta amplia y diversa. Además de las opciones más económicas, su menú incluye otras opciones gastronómicas como platos de lentejas, mondongo, carnes -chivito, bife de lomo, milanesa y pollo, entre otros-, además de variedades de pastas, pescados y mariscos.

Si esta descripción ya te abrió el apetito, no esperés más. El bodegón Il Vero Arturito te espera en la calle Bonpland 1712, dentro del coqueto barrio de Palermo. Este barrio, lleno de vida y energía, es el lugar perfecto para disfrutar de una velada inolvidable, acompañada de exquisita comida y, por qué no, una bebida para brindar.

