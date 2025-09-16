El bodegón de empanadas baratas

Este icónico restaurante lleva el nombre de Il Vero Arturito. Con su ambiente tradicional y opciones asequibles, este lugar se erige como el escenario ideal para compartir una comida memorable en familia, manteniendo viva la esencia de la cocina argentina.

En cuanto a los costos, Il Vero Arturito ofrece precios que invitan a disfrutar sin preocupaciones. Por tan solo $800, es posible degustar una empanada de carne, según especifican en su carta. Se trata de un plato de copetín, por lo que puede ser una entrada ideal y económica.

bodegon il vero arturito 2 La milanesa, un clásico que dice presente en este bodegón. Foto: Google.

El restaurante presume de una carta amplia y diversa. Además de las opciones más económicas, su menú incluye otras opciones gastronómicas como platos de lentejas, mondongo, carnes -chivito, bife de lomo, milanesa y pollo, entre otros-, además de variedades de pastas, pescados y mariscos.

Si esta descripción ya te abrió el apetito, no esperés más. El bodegón Il Vero Arturito te espera en la calle Bonpland 1712, dentro del coqueto barrio de Palermo. Este barrio, lleno de vida y energía, es el lugar perfecto para disfrutar de una velada inolvidable, acompañada de exquisita comida y, por qué no, una bebida para brindar.