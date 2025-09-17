El menú para comer salmón barato

Este reconocido bodegón lleva el nombre de El Pingüino de Palermo. Situado en una de las zonas gastronómicas más vibrantes de Buenos Aires, este restaurante clásico ofrece una propuesta atractiva que lo convierte en el lugar ideal para compartir en familia una combinación deliciosa, arraigada en la esencia argentina.

En cuanto a los precios, este bodegón es bastante asequible. Por solo $29.000 puedes disfrutar de una de las especialidades de la casa, que es un plato para compartir por 2 comensales. Se trata de un salmón rosado a las finas hierbas acompañado por ensalada de hojas verdes. Una combinación de lujo.

bodegon pinguino de palermo 2 La parrillada es otra de las especialidades de este bodegón. Foto: Google

Más allá de esta creación culinaria, El Pingüino de Palermo destaca por su extenso menú donde destacan otras dos especialidades para compartir por 2 personas. Una es el bife de chorizo acompañado de ensalada de campo o papas y la otra es el asado banderita con chorizo, morcilla y papas a la provenzal. Ambos rondan un precio levemente inferior a los $40.000.

Si ya se te antojó, no lo pienses más. Este bodegón te espera en la calle Jorge Luis Borges 2195, dentro del barrio gastronómico de Palermo. Este barrio, lleno de energía, es perfecto para disfrutar de una noche memorable, buena comida y, por qué no, alguna bebida.