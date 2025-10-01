La Torre Argentina que ofrece un bodegón

El local es ampliamente conocido como Club El Progreso, y se erige como un bodegón emblemático situado en una de las zonas con mayor dinamismo gastronómico de la ciudad. Con una decoración y un estilo de cocina tradicional, el restaurante ofrece una propuesta sumamente atractiva, ideal para una comida familiar o una reunión de amigos. Sus preparaciones buscan capturar y transmitir la esencia más auténtica de la cocina argentina.

En lo que respecta a los precios, este bodegón se destaca por ser notablemente accesible al momento de consumir la llamada Torre Argentina. Por $49.000, 6 clientes pueden comer este invento que consta de 5 platos en total: guiso de lentejas, milanesa a la napolitana, guiso de mondongo, empanadas fritas de carne y pastelitos con torta frita.

Además de su famosa Torre Argentina, la oferta del Club El Progreso es mucho más amplia. Su menú incluye una extensa variedad de cortes de carne a la parrilla, diferentes tipos de pastas caseras y otras minutas clásicas que son típicas de los bodegones tradicionales de Buenos Aires.

El bodegón se encuentra específicamente en calle Sarmiento 1334, en pleno centro de Buenos Aires ya que está ubicado a pocos metros del Obelisco. Su ubicación lo sitúa en medio de una zona gastronómica llena de vida, lo que lo hace perfecto para una experiencia nocturna memorable. Los comensales pueden disfrutar de platos deliciosos y, si lo desean, acompañar la velada con algún trago para complementar el momento.