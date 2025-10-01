La Torre Argentina que propone este bodegón en pleno centro.

La Torre Argentina que propone este bodegón en pleno centro.

Comer en un restaurante por un precio de solo $8.200 puede sonar completamente irreal en los tiempos que corren, pero un bodegón de Buenos Aires está haciendo que esto sea posible. La clave está en un invento que hicieron: una torre de comida típica argentina que, según se garantiza en el menú del establecimiento, está diseñada para satisfacer a 6 comensales.

Este popular bodegón se encuentra ubicado en pleno centro de Buenos Aires y ha sabido ganarse el aprecio de sus clientes. Su secreto reside en un menú que logra un nivel culinario notable, gracias a la combinación de diversas influencias. Basta con visitar el local, seleccionar la llamada “Torre Argentina” y comprobar por uno mismo si la excelente reputación que ha adquirido este lugar está completamente justificada.

El Club El Progreso es un típico bodegón porteño.

La Torre Argentina que ofrece un bodegón

El local es ampliamente conocido como Club El Progreso, y se erige como un bodegón emblemático situado en una de las zonas con mayor dinamismo gastronómico de la ciudad. Con una decoración y un estilo de cocina tradicional, el restaurante ofrece una propuesta sumamente atractiva, ideal para una comida familiar o una reunión de amigos. Sus preparaciones buscan capturar y transmitir la esencia más auténtica de la cocina argentina.

En lo que respecta a los precios, este bodegón se destaca por ser notablemente accesible al momento de consumir la llamada Torre Argentina. Por $49.000, 6 clientes pueden comer este invento que consta de 5 platos en total: guiso de lentejas, milanesa a la napolitana, guiso de mondongo, empanadas fritas de carne y pastelitos con torta frita.

Además de su famosa Torre Argentina, la oferta del Club El Progreso es mucho más amplia. Su menú incluye una extensa variedad de cortes de carne a la parrilla, diferentes tipos de pastas caseras y otras minutas clásicas que son típicas de los bodegones tradicionales de Buenos Aires.

El bodegón se encuentra específicamente en calle Sarmiento 1334, en pleno centro de Buenos Aires ya que está ubicado a pocos metros del Obelisco. Su ubicación lo sitúa en medio de una zona gastronómica llena de vida, lo que lo hace perfecto para una experiencia nocturna memorable. Los comensales pueden disfrutar de platos deliciosos y, si lo desean, acompañar la velada con algún trago para complementar el momento.

