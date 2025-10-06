Por $14.000, los clientes de este local comercial pueden elegir terminar su jornada gastronómica con el "postre bomba". ¿De qué consta esta opción? Se trata de un combinado de mouse de chocolate, mantecol, frutillas, dulce de leche y galletas chocolinas. Nunca mejor puesto el nombre que reza en la carta.
bodegón popular san telmo 3
Los postres no son la única especialidad de este bodegón.
Fuente: Google.
Más allá de este postre, La Popular de San Telmo sorprende con un menú diverso que incluye especialidades como ravioles de pollo y ricota con estofado, hamburguesa completa, salmón rosado con ensalada, ojo de bife con papas, entre otros.
Situado en el vibrante entorno de San Telmo, sobre calle Caseros 500, este bodegón ofrece una experiencia gastronómica completa, ideal para disfrutar de una noche memorable. Acompañados de tragos y un ambiente acogedor, los visitantes pueden extender su velada, saboreando lo mejor de la cocina argentina en un lugar que combina historia, sabor y hospitalidad.