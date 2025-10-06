El bodegón está ubicado en la gastronómica zona de San Telmo.

Un bodegón en el corazón de Buenos Aires está transformando la escena gastronómica al ofrecer un "postre bomba" por $14.000. Este precio se complementa con un menú cuidadosamente diseñado que destaca los sabores clásicos de la cocina argentina, según asegura el establecimiento, atrayendo tanto a locales como a turistas.

Ubicado en una zona céntrica de la ciudad, La Popular de San Telmo se ha ganado el cariño de los comensales gracias a su propuesta de calidad a precios accesibles. Su éxito radica en combinar tradición y asequibilidad, creando una experiencia gastronómica que invita a descubrir si su reputación está a la altura de las expectativas. Sobre todo en materia de postres.

El bodegó La Popular de San Telmo, un clásico.

El postre bomba de este bodegón

Este bodegón es un ícono de la cultura porteña, evocando la nostalgia de los clásicos establecimientos argentinos. Su ambiente cálido y su decoración tradicional lo convierten en un lugar ideal para encuentros con amigos o familiares, donde se respira la auténtica esencia de Buenos Aires.

Por $14.000, los clientes de este local comercial pueden elegir terminar su jornada gastronómica con el "postre bomba". ¿De qué consta esta opción? Se trata de un combinado de mouse de chocolate, mantecol, frutillas, dulce de leche y galletas chocolinas. Nunca mejor puesto el nombre que reza en la carta.

Los postres no son la única especialidad de este bodegón.

Más allá de este postre, La Popular de San Telmo sorprende con un menú diverso que incluye especialidades como ravioles de pollo y ricota con estofado, hamburguesa completa, salmón rosado con ensalada, ojo de bife con papas, entre otros.

Situado en el vibrante entorno de San Telmo, sobre calle Caseros 500, este bodegón ofrece una experiencia gastronómica completa, ideal para disfrutar de una noche memorable. Acompañados de tragos y un ambiente acogedor, los visitantes pueden extender su velada, saboreando lo mejor de la cocina argentina en un lugar que combina historia, sabor y hospitalidad.

