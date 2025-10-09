Situado en calle La Rioja 1869, en el corazón del barrio La Rioja, impresiona con su decoración elegante y su atmósfera envolvente. Dentro de su menú, lo más caro que se puede pedir es una porción de vacío a la parrilla con guarnición por $17.400. De ahí en más, todos los precios van hacia abajo.

bodegón cocina bristol El bodegón tiene una variada y económica carta. Foto: Google

El menú de este bodegón también tiene otros cortes a la parrilla, pizzas –entre $9.000 y $12.000-, variedades de pastas, pastel de papa, escalopes y hasta empanadas de carne o de pollo por sólo $1.600 cada unidad. Vinos, cervezas o gaseosas son las opciones para acompañar la comida.

Este bodegón es ideal para una salida nocturna inolvidable. Los comensales pueden acompañar sus platos con una bebida fresca en un ambiente que invita a relajarse y disfrutar, sobre todo al momento de pagar. Se posiciona como un destino imprescindible para quienes buscan una experiencia gastronómica genuina a precios que hacen accesible el lujo culinario.