Las pizzas son un clásico en este bodegón.

En el vibrante escenario gastronómico de Buenos Aires, un bodegón se destaca por ofrecer un menú donde ningún plato supera los $20.000. En un mercado donde los precios suelen ser elevados, este establecimiento brilla al combinar la esencia de la cocina argentina con una propuesta accesible, manteniendo un estándar de excelencia.

Ubicado en uno de los típicos barrios de Buenos Aires, este lugar se ha convertido en un favorito tanto para locales como para turistas que buscan sabores auténticos sin comprometer la billetera. Una visita a este bodegón promete una experiencia que justifica su creciente reputación.

El bodegón tiene una fuerte esencia futbolística.

El bodegón económico

La Cocina de Bristol, como se conoce a este icónico bodegón, captura la esencia de la tradición porteña con un toque económico. Su ambiente cálido y acogedor evoca los comedores clásicos, ideales para compartir momentos con amigos o familia. Este lugar celebra la herencia gastronómica, ofreciendo una experiencia que combina autenticidad y hospitalidad, lo que lo convierte en un punto de referencia en la ciudad.

Situado en calle La Rioja 1869, en el corazón del barrio La Rioja, impresiona con su decoración elegante y su atmósfera envolvente. Dentro de su menú, lo más caro que se puede pedir es una porción de vacío a la parrilla con guarnición por $17.400. De ahí en más, todos los precios van hacia abajo.

El bodegón tiene una variada y económica carta.

El menú de este bodegón también tiene otros cortes a la parrilla, pizzas –entre $9.000 y $12.000-, variedades de pastas, pastel de papa, escalopes y hasta empanadas de carne o de pollo por sólo $1.600 cada unidad. Vinos, cervezas o gaseosas son las opciones para acompañar la comida.

Este bodegón es ideal para una salida nocturna inolvidable. Los comensales pueden acompañar sus platos con una bebida fresca en un ambiente que invita a relajarse y disfrutar, sobre todo al momento de pagar. Se posiciona como un destino imprescindible para quienes buscan una experiencia gastronómica genuina a precios que hacen accesible el lujo culinario.

