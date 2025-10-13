La edición 18 de la Fiesta de la Cerveza 2025 ya tiene a todos los artistas confirmados para las tres noches del 5 al 7 de diciembre, y Godoy Cruz dio a conocer qué día estará cada artista y banda. Las entradas ya están a la venta y se espera que miles de mendocinos disfruten de los shows como todos los años.
Fiesta de la Cerveza 2025: Godoy Cruz reveló qué día tocará cada banda
Godoy Cruz dio a conocer qué día tocará cada banda en la Fiesta de la Cerveza que será el 5, 6 y 7 de diciembre. Los locales todavía tienen tiempo de anotarse
La grilla de artistas y músicos para la Fiesta de la Cerveza de este año darán al público de todo un poco y para todos los gustos con cumbia, rock, trap y cuarteto, además de la presentación de bandas locales en el Hipódromo de Mendoza.
Para el viernes 5 el cronograma abrirá con mucho ritmo y baile con la banda de cumbia villera Damas Gratis, seguida de La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo con la energía típica del cuarteto cordobés.
El sábado 6 será destinado para el rock, a pura guitarra con clásicos y nuevas fusiones con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela.
La última noche, el domingo 7 será el cierre con la referente del trap Cazzu, los mexicanos Molotov y La Konga. También se sumará a la última noche DJ Mami, para tener una noche explosiva y a puro baile.
Las entradas para la Fiesta de la Cerveza ya están disponibles para adquirirlas.
Todavía hay tiempo para anotarse en La Fiesta de la Cerveza
Además de los artistas nacionales e internacionales que estarán en repartidos en las 3 noches de la Fiesta de la Cerveza, tendrán un lugar destacado las bandas mendocinas que quieran participar en el escenario.
Quienes quieran ser parte de este evento que ya forma parte de la agenda de los mendocinos, pueden inscribirse para el concurso de bandas locales y presentar su propuesta hasta el 3 de noviembre inclusive. Para eso deben llenar un formulario online.
El requisito es que los grupos sean mendocinos, deben contar con canciones propias y quienes hayan participado en la edición de la Fiesta de la Cerveza del año pasado no podrán hacerlo en esta edición.