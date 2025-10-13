Fiesta de la Cerveza 2025: Godoy Cruz reveló qué día tocará cada banda

El sábado 6 será destinado para el rock, a pura guitarra con clásicos y nuevas fusiones con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela.

La última noche, el domingo 7 será el cierre con la referente del trap Cazzu, los mexicanos Molotov y La Konga. También se sumará a la última noche DJ Mami, para tener una noche explosiva y a puro baile.

fiesta de la cerveza 2025

Las entradas para la Fiesta de la Cerveza ya están disponibles para adquirirlas.

Todavía hay tiempo para anotarse en La Fiesta de la Cerveza

Además de los artistas nacionales e internacionales que estarán en repartidos en las 3 noches de la Fiesta de la Cerveza, tendrán un lugar destacado las bandas mendocinas que quieran participar en el escenario.

Quienes quieran ser parte de este evento que ya forma parte de la agenda de los mendocinos, pueden inscribirse para el concurso de bandas locales y presentar su propuesta hasta el 3 de noviembre inclusive. Para eso deben llenar un formulario online.

El requisito es que los grupos sean mendocinos, deben contar con canciones propias y quienes hayan participado en la edición de la Fiesta de la Cerveza del año pasado no podrán hacerlo en esta edición.