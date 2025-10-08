Damas Gratis

La banda de Carlitos y Euge Quevedo

Ciro y los Persas

La Franela

Piti Fernández

Cazzu

Molotov

La K'onga

¡Llegó el momento más esperado! Este es el line up 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza Tres días para vivir al máximo la edición Nº 18 del festival más grande del oeste argentino. 5, 6 y 7 de diciembre Hipódromo de Mendoza

Todavía no se ha confirmado cuándo comenzará la preventa y venta de entradas, pero se espera que sea en las próximas semanas.

"Además de la música, el festival ya es un clásico de celebración cultural con gastronomía regional y puestos de cerveza artesanal. También, contará con intervenciones artísticas locales y espacios de esparcimiento para todo tipo de público", explican desde la página web de la Municipalidad de Godoy Cruz.

¿Hasta cuando está abierta la convocatoria a bandas locales?

"Abrimos la convocatoria para el Concurso de Bandas Locales del festival más grande del oeste argentino. Una oportunidad única para formar parte de una grilla histórica", explicaron desde la Municipalidad de Godoy Cruz.

Las bandas locales interesadas tienen tiempo para inscribirse hasta el 3 de noviembre, y pueden ver las bases y condiciones en godoycruz.gob.ar

Traé tu talento al escenario de la Fiesta Provincial de la Cerveza Abrimos la convocatoria para el Concurso de Bandas Locales del festival más grande del oeste argentino. Una oportunidad única para formar parte de una grilla histórica. Tenés tiempo hasta el 3/11 para inscribirte. Ingresá a godoycruz.gob.ar para conocer las bases y condiciones.

¿Quiénes se presentaron en 2024 en la Fiesta de la Cerveza?

Los artistas que se presentaron en la edición del 2024 de la Fiesta de la Cerveza fueron La K'Onga, Q'Lokura, LBC y Euge Quevedo, Zeta Bossio y Stef Iracet, Ainda Babasonicos, Turf, Las pelotas, Kapanga, Los tipitos, Pasado Verde y María Becerra.

Sin dudas la presencia de La K'onga y de LBC y Euge Quevedo el año pasado fue bien recibido por los asistentes de esta fiesta, y es por ello que fueron convocados nuevamente.