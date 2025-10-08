Entradas para la Fiesta de la Cerveza: dónde comprarlas y cuánto cuestan

Además de la música, el festival ofrece gastronomía regional, puestos de cerveza artesanal e intervenciones artísticas.
Entradas para la Fiesta de la Cerveza
En 2024, la venta de entradas del evento se realizó a través de la plataforma www.showstickets.com.ar. Las entradas también se podían adquirir de forma presencial en el Hipódromo de Mendoza y en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Los precios de los tickets variaron entre los $25.000 los más baratos y $95.000 los más caros. Se podían adquirir hasta en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias.
1759936795089-fiesta-la-cervezajpg
Todavía no se sabe cuándo salen a la venta las entradas para la Fiesta de la Cerveza 2025. Imagen: Diario Uno.
Por el momento, la Municipalidad de Godoy Cruz no ha confirmado el precio de las entradas para la Fiesta de la Cerveza 2025. Tampoco se sabe por qué medio se podrán adquirir. Se espera que durante los próximos días, comiencen a tenerse más precisiones sobre la forma de adquirir el ticket, la modalidad de consumo dentro del evento y la distribución de los artistas.