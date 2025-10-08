Entradas para la Fiesta de la Cerveza: dónde comprarlas y cuánto cuestan

Este miércoles 8 de octubre, la Municipalidad de Godoy Cruz y la página oficial de Instagram del evento compartieron una publicación con el line up oficial. Los artistas que forman parte de la edición número 18 de la Fiesta de la Cerveza son: Damas Gratis, LBC & Euge Quevedo, Ciro y los Persas, La Franela, Piti Fernández, Cazzu, Molotov y La K'onga. Por el momento, no se ha confirmado qué día se presentará cada uno.

¡Llegó el momento más esperado! Este es el line up 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza Tres días para vivir al máximo la edición Nº 18 del festival más grande del oeste argentino. 5, 6 y 7 de diciembre Hipódromo de Mendoza

"La Fiesta Provincial de la Cerveza, más grande del oeste argentino, pone en escena no solo música sino identidad, historia y proximidad. Con la presencia de artistas consagrados y propuestas emergentes, el festival busca ser un punto de encuentro entre provincias, generaciones y estilos", revela el comunicado oficial.