Entradas para la Fiesta de la Cerveza: dónde comprarlas y cuánto cuestan

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció quienes serán las bandas y artistas presentes en la Fiesta de la Cerveza 2025. Todos se preguntan por el precio de las entradas

Por Paula García [email protected]
La Fiesta Provincial de la Cerveza se llevará a cabo el 5, 6, y 7 de diciembre de 2025. Imagen: Diario Uno.

Del 5 al 7 de diciembre, se llevará a cabo la Fiesta de la Cerveza en el Hipódromo de Mendoza. Múltiples bandas y artistas de primer nivel se darán cita para homenajear a la cultura popular y a la cerveza con rock, cuarteto, cumbia, trap y una combinación de géneros musicales.

Este miércoles 8 de octubre, la Municipalidad de Godoy Cruz y la página oficial de Instagram del evento compartieron una publicación con el line up oficial. Los artistas que forman parte de la edición número 18 de la Fiesta de la Cerveza son: Damas Gratis, LBC & Euge Quevedo, Ciro y los Persas, La Franela, Piti Fernández, Cazzu, Molotov y La K'onga. Por el momento, no se ha confirmado qué día se presentará cada uno.

"La Fiesta Provincial de la Cerveza, más grande del oeste argentino, pone en escena no solo música sino identidad, historia y proximidad. Con la presencia de artistas consagrados y propuestas emergentes, el festival busca ser un punto de encuentro entre provincias, generaciones y estilos", revela el comunicado oficial.

Además de la música, el festival ofrece gastronomía regional, puestos de cerveza artesanal e intervenciones artísticas.

Entradas para la Fiesta de la Cerveza

En 2024, la venta de entradas del evento se realizó a través de la plataforma www.showstickets.com.ar. Las entradas también se podían adquirir de forma presencial en el Hipódromo de Mendoza y en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Los precios de los tickets variaron entre los $25.000 los más baratos y $95.000 los más caros. Se podían adquirir hasta en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias.

Todavía no se sabe cuándo salen a la venta las entradas para la Fiesta de la Cerveza 2025. Imagen: Diario Uno.

Por el momento, la Municipalidad de Godoy Cruz no ha confirmado el precio de las entradas para la Fiesta de la Cerveza 2025. Tampoco se sabe por qué medio se podrán adquirir. Se espera que durante los próximos días, comiencen a tenerse más precisiones sobre la forma de adquirir el ticket, la modalidad de consumo dentro del evento y la distribución de los artistas.

