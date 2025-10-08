Feng Shui: árbol de jade y un ritual secreto para activar en primavera

El Feng Shui trabaja las energías mediante el uso de amuletos y rituales, teniendo como protagonista a elementos que considera por sus capacidades energéticas. El árbol de jade es uno de estos elementos poderosos, y se destaca entre las opciones naturales.

El árbol de jade es un gran símbolo vinculado a las energías de riqueza, prosperidad, abundancia y buena suerte, es por eso que los seguidores del Feng Shui optan por tenerla en casa. Además se pueden potenciar sus poderes sumando otros elementos, como monedas chinas.

arbol de jade (4) La primavera nos permite realizar muchas tareas sobre nuestro árbol de jade.

La primavera genera grandes cambios en el árbol de jade, ya que es el momento del año en el que la planta deja su etapa de reposo para pasar a la de crecimiento. Si bien, la suculenta tiene pocos cuidados, los cambios en la luz y en la temperatura lleva a que debamos replantearnos la manera en la que la cuidamos.

Según especialistas de Purplant, durante la primavera, lo que se recomienda hacer con el árbol de jade ronda desde la poda de la planta, el trasplante, la fertilización y hasta reajustes en el riego.

El ritual secreto del Feng Shui para hacer con el árbol de jade en primavera

El árbol de jade puede traernos un poder poco conocido a nuestras vidas durante la primavera, y es que el Feng Shui lo tiene como protagonista de un ritual para hacer una limpieza energética.

arbol de jade (9) Este ritual solo puede ser realizado durante la primavera.

Limpiando las hojas del árbol de jade, y realizando trabajos de poda sobre la planta, activamos la energía de limpieza según el Feng Shui. Esto se debe a que refleja la vida de la persona que tiene esta suculenta en su vida.

Lo ideal es realizar este ritual durante primavera, acompañando la faceta de crecimiento del árbol de jade.