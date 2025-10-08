Feng Shui: árbol de jade y un ritual secreto para activar en primavera

El árbol de jade es ideal para los amantes de la jardinería, pero además es una fuente muy poderosas ante los ojos del Feng Shui. La llegada de la primavera abre una puerta nueva a nuevos rituales para la casa.

El Feng Shui tiene un listado de rituales o trabajos que podemos encarar teniendo un árbol de jade en casa, y es que con esta planta podemos atraer fuerzas de prosperidad. La llegada de la primavera permite que atraigamos al hogar una nueva energía, mediante un ritual casi secreto.

El árbol de jade es de los elementos más poderosos para el Feng Shui.

Árbol de jade: poderes del Feng Shui y beneficios de la primavera

No es ningúna sorpresa el asegurar que el árbol de jade es una de las mayores tendencias en materia de jardinería. La planta ha logrado atraer a miles de personas con un mix de detalles que van desde facilidades en el cuidado, hasta poderes energéticos.

El Feng Shui trabaja las energías mediante el uso de amuletos y rituales, teniendo como protagonista a elementos que considera por sus capacidades energéticas. El árbol de jade es uno de estos elementos poderosos, y se destaca entre las opciones naturales.

El árbol de jade es un gran símbolo vinculado a las energías de riqueza, prosperidad, abundancia y buena suerte, es por eso que los seguidores del Feng Shui optan por tenerla en casa. Además se pueden potenciar sus poderes sumando otros elementos, como monedas chinas.

La primavera nos permite realizar muchas tareas sobre nuestro árbol de jade.

La primavera genera grandes cambios en el árbol de jade, ya que es el momento del año en el que la planta deja su etapa de reposo para pasar a la de crecimiento. Si bien, la suculenta tiene pocos cuidados, los cambios en la luz y en la temperatura lleva a que debamos replantearnos la manera en la que la cuidamos.

Según especialistas de Purplant, durante la primavera, lo que se recomienda hacer con el árbol de jade ronda desde la poda de la planta, el trasplante, la fertilización y hasta reajustes en el riego.

El ritual secreto del Feng Shui para hacer con el árbol de jade en primavera

El árbol de jade puede traernos un poder poco conocido a nuestras vidas durante la primavera, y es que el Feng Shui lo tiene como protagonista de un ritual para hacer una limpieza energética.

Este ritual solo puede ser realizado durante la primavera.

Limpiando las hojas del árbol de jade, y realizando trabajos de poda sobre la planta, activamos la energía de limpieza según el Feng Shui. Esto se debe a que refleja la vida de la persona que tiene esta suculenta en su vida.

Lo ideal es realizar este ritual durante primavera, acompañando la faceta de crecimiento del árbol de jade.

