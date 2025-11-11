Con un chorro de vinagre: cómo desinfectar tus scrunchies o colitas para el pelo

El vinagre es un ingrediente ácido e intenso que casi todos tenemos en casa. Según la variedad y acidez, el vinagre tendrá un uso particular. Para trucos de limpieza lo mejor es usa siempre vinagre destilado, mientras que para recetas de cocina solo se puede usar el fermentado apto para consumo.
Hoy te explico cómo limpiar tus colitas para el pelo o scrunchies usando un chorrito de vinagre blanco y algunas recomendaciones sencillas.
Paso a paso: cómo usar vinagre para limpiar las colitas de pelo
Para realizar este procedimiento, solo necesitas un poco de vinagre blanco de limpieza y agua. Pocas personas lavan y desinfectan los scrunchies de pelo. Este tipo de accesorio se llena de mugre, grasa del cabello, tierra, humedad y pegotes. Si no los lavas con frecuencia se empiezan a poner marrones y feos.
Además, estos accesorios para el pelo pueden llenarse de caspa, restos de productos para el pelo y otras sustancias que a la larga pueden dañar el cabello o transformarse en un caldo de cultivo para algunos microorganismos.
Para limpiar las colitas de pelo, simplemente debes colocar en una compotera o recipiente grande partes iguales de agua y vinagre destilado. Coloca los scrunchies y déjalos en remojo durante una hora. Retíralos pasado ese tiempo y lávalos con agua y un poco de detergente de platos.
Consejos y recomendaciones para lavar la ropa con vinagre
Con un poco de vinagre no solo puedes desinfectar sus colitas de pelo, también se puede usar para limpiar y lavar otras prendas de ropa.
A continuación te dejo algunos consejos y precauciones para lavar ropa con vinagre, sin dañar ninguna prenda o accesorio.
- Si deseas blanquear y limpiar medias blancas, puedes colocar los soquetes en un balde con una solución de agua y dejarlos en remojo por una hora. Luego lávalos con normalidad y déjalos secar completamente antes de guardarlos.
- También puedes usar vinagre blanco para eliminar las manchas de transpiración de las remeras. Puedes elaborar una pasta de vinagre y bicarbonato, colocarla en las axilas y esperar a que haga efecto.
- Nunca mezcles vinagre con otros productos fuertes de limpieza. Evita el cloro o la lavandina, sobre todo para lavar ropa.
- Con un poco de vinagre puedes limpiar el interior de las zapatillas y neutralizar los malos olores del calzado en general.
- También puedes usar vinagre blanco para limpiar el lavarropas una vez que termina el lavado. Una vez al mes realiza un clico de lavado corto con una taza de vinagre en el tambor. No olvides dejar siempre el lavarropas abierto para que corra el aire y no se formen hongos.