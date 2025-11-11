Con un chorro de vinagre: cómo desinfectar tus scrunchies o colitas para el pelo

Además, estos accesorios para el pelo pueden llenarse de caspa, restos de productos para el pelo y otras sustancias que a la larga pueden dañar el cabello o transformarse en un caldo de cultivo para algunos microorganismos.

scrunchies También puedes usar vinagre blanco de alimentos o vinagre de manzana.

Para limpiar las colitas de pelo, simplemente debes colocar en una compotera o recipiente grande partes iguales de agua y vinagre destilado. Coloca los scrunchies y déjalos en remojo durante una hora. Retíralos pasado ese tiempo y lávalos con agua y un poco de detergente de platos.

Consejos y recomendaciones para lavar la ropa con vinagre

Con un poco de vinagre no solo puedes desinfectar sus colitas de pelo, también se puede usar para limpiar y lavar otras prendas de ropa.

A continuación te dejo algunos consejos y precauciones para lavar ropa con vinagre, sin dañar ninguna prenda o accesorio.

ropa en remojo Rebaja siempre el vinagre con agua para evitar quemaduras o daños en las prendas delicadas.