Usando un chorro de vinagre: 3 insectos que puedes mantener alejados de la casa

vinagre en un recipiente Es importante usar siempre vinagre de alimentos para cocinar y preparar recetas.

El vinagre es un ingrediente natural que se obtiene por fermentación de frutas, cáscaras y cereales. Es un proceso bastante simple en el que los azúcares del alimento primero son transformados en alcohol y, posteriormente, el alcohol es transformado en ácido acético. Todo ocurre por efecto de microorganismos.

De ese ácido acético, al que coloquialmente llamamos vinagre, se puede obtener una variedad mucho más intensa a través de un procedo de destilación. Así se obtiene el vinagre de limpieza, no apto para consumo y muy efectivo para eliminar manchas difíciles.

Con un poco de vinagre: ¿qué insectos puedo combatir en casa?

Existen muchas especies de insectos que llegan a casa cuando empiezan los días de más calor. Los insectos se meten en el interior del hogar por medio de las grietas, tuberías y espacios pequeños. Si bien algunas especies no representan un peligro, sí pueden ser extremadamente molestas.

Particularmente hay tres especies de insectos que puedes mantener alejadas de la casa usando vinagre, especies muy comunes. Es una alternativa a los repelentes comunes o pesticidas para plantas más agresivos.

insectos Estas plagas pequeñas son muy características de los meses de primavera y verano.

Mosquitos: los mosquitos son los insectos más molestos de la temporada de calor. Para mantenerlos alejados de casa , lo mejor rociar vinagre rebajado con agua en las zonas donde aparecen o en el ingreso de la casa , como puertas y ventanas.

más molestos de la temporada de calor. Para mantenerlos alejados de , lo mejor rociar rebajado con agua en las zonas donde aparecen o en el ingreso de la , como puertas y ventanas. Hormigas: estos insectos no soportan el olor del vinagre . Lo ideal es rociar vinagre en las gritas o paredes donde pueden aparecer e incluso en los hormigueros si logras detectarlos.

no soportan el olor del . Lo ideal es rociar en las gritas o paredes donde pueden aparecer e incluso en los hormigueros si logras detectarlos. Moscas: las moscas son insectos sumamente molestos y sucios. Esta especie se siente atraída por los aromas dulces e intensos, como el vinagre de manzana. Para evitar moscas en casa, coloca algunos vasos con vinagre de manzana en las ventanas para atraparlas.

Consejos para usar vinagre como repelente de manera segura

vinagre Utiliza siempre vinagre diluido y lee bien las fechas de vencimiento.

Para realizar cualquier truco de vinagre e insectos, utiliza siempre elementos de seguridad para proteger la piel y los ojos. Además, rebaja siempre el vinagre con agua, sobe todo si vas a utilizar el de limpieza.

Lee bien las instrucciones y etiquetas de uso de cada producto y, si vas a colocar vinagre en el jardín, cuida bien las plantas y evita que se quemen por el ácido del vinagre.