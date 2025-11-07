Cómo usar un poco de vinagre para limpiar el tablero del auto: paso a paso

El vinagre no es un simple aliño de ensaladas o removedor de sarro. Este producto antiguo y popular posee muchas funcionas más allá de su uso gastronómico. Antes de utilizar cualquier botella de vinagre para realizar algún truco casero, es importante leer bien la etiqueta y conocer sus usos, contradicciones y niveles de acidez.
Cuando se trata de limpiar, lo mejor siempre es usar vinagre destilado blanco. Esta opción es mucho más concentrada e intensa, a diferencia de los clásicos vinagre fermentados de frutas. La principal diferencia radica en la utilidad: el vinagre destilado no se puede comer, es tóxico.
En esta ocasión, te comparto un pequeño truco con vinagre para limpiar el tablero del auto. Esta parte del auto no es delicada, pero sí hay que prestarle un poco más de atención cuando se trata de limpieza.
El tablero tiene muchos rincones pequeños y comisuras donde se esconde el polvo. Toma nota y sigue leyendo para conocer el paso a paso de este procedimiento.
Paso a paso: cómo puedo limpiar el tablero del auto con vinagre
- Primero, elimina la mugre más superficial del tablero del auto usando una aspiradora pequeña.
- Remoja un paño de microfibra en una mezcla de agua y vinagre. No rocíes con vinagre, puede caer en partes del tablero que no deseamos mojar.
- Limpia con el paño y, de ser necesario, utiliza un cepillo de dientes o algodón pequeño para limpiar las comisuras más angostas.
- Seca el tablero del auto con otro paño de microfibra seco o servilletas descartables. No coloques vinagre en las partes electrónicas.
¿Qué otras partes del auto puedo limpiar con vinagre blanco?
Siempre que limpies el auto con vinagre hazlo con mucha precaución. Al ser un ingrediente sumamente ácido, puede quemar algunas superficies si no se rebaja con agua.
Por eso siempre hay que preparar una solución de agua y vinagre para limpiar y evitar algunas partes del auto, como las pantallas digitales.
- El vinagre también se puede usar para limpiar las ventanas o cristales del auto, remover el excremento de paloma y eliminas las marcas de agua de los mismos.
- Con un poco de vinagre puedes limpiar las ruedas del auto y remover la mugre pegada.
- También puedes desinfectar las alfombras y asientos del auto y mantenerlas libre de polvo, suciedad y hongos.
- Si rocías vinagre en los faros del auto, puedes limpiar completamente las marcas de tierra, agua y restos de insectos.
- El vinagre también se utiliza para disminuir los olores del interior del auto. Puedes colocar un vaso con vinagre dentro del auto, dejarlo actuar toda la noche y retirarlo por la mañana. Este truco también sirve para quitar el olor del baúl.