Con un chorrito de vinagre: te explico cómo limpiar la grasa de los azulejos de la cocina

En esta ocasión te comparto un pequeño truco con vinagre para limpiar los azulejos de la cocina, las juntas y zócalos que se llenan de grasa o restos de comida. Toma nota y presta atención.

Paso a paso: cómo usar vinagre para limpiar los azulejos de la cocina

La cocina es uno de los ambientes del hogar más propenso a la mugre, el mal olor y las plagas. Existen muchos focos y fuentes de suciedad en la cocina. Un ejemplo de ello son los azulejos con grasa, el tacho de basura sucio, la heladera con un alimento medio podrido o las tuberías tapadas.

Todos los problemas antes mencionados pueden atraer plagas pequeñas, roedores, dañas las superficies de la cocina y ocasionar malos olores. En el peor de los casos pueden generar algún problema de salud. Con una limpieza frecuente y profunda, la cocina puede mantenerse impecable.

Hoy te comparto un truco para desengrasar y limpiar las manchas de grasa que quedan en los azulejos de la cocina. Estas manchas amarillas aparecen cuando accidentalmente salpicamos aceite, manteca o cualquier alimento graso.

vinagre y azulejos Si los azulejos son muy delicados, utiliza esponjas suaves sin metal.

Para comenzar, prepara una mezcla de agua y vinagre blanco en partes iguales. Rocía el vinagre en los azulejos de la cocina y coloca papel absorbente para que el vinagre no chorree y actúe en las manchas. Espera unos 15 minutos. Con ayuda de un cepillo, refriega las manchas de grasa, pasando por cada azulejo y la unión entre ellos. Retira con una esponja húmeda y seca con paño limpio y suave.

¿Qué otras cosas de la cocina puedo limpiar con vinagre?

Olla quemada El vinagre es un producto seguro, económico y efectivo que puedes tener siempre a mano.

Puedes usar la mezcla de agua y vinagre para limpiar las hornallas de la cocina, desengrasar las sartenes y fuentes, recuperar una olla quemada y limpiar los utensilios.

También es un excelente neutralizador de olores. Puedes poner un vaso de vinagre en la heladera o hervir vinagre con agua en una olla para reducir los malos olores en la cocina.