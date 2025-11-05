Con un chorrito de vinagre: te explico cómo limpiar la grasa de los azulejos de la cocina

Cuando elegimos un vinagre para un truco, es importante utilizar el indicado para cada superficie. Existen varios tipos de vinagre, cada cual con un nivel de acidez propio, un proceso de fabricación particular y un uso específico. Esta consideración es muy importante para evitar errores o utilizar el vinagre equivocado.
Lo ideal es utiliza vinagre de limpieza para limpiar o desinfectar las partes del hogar. Este vinagre se elabora por destilación y es mucho más ácido y concentrado, en comparación con el vinagre de alimentos. Solo sirve para limpiar, nunca hay que usarlo para cocinar porque no es apto para consumo.
En esta ocasión te comparto un pequeño truco con vinagre para limpiar los azulejos de la cocina, las juntas y zócalos que se llenan de grasa o restos de comida. Toma nota y presta atención.
Paso a paso: cómo usar vinagre para limpiar los azulejos de la cocina
La cocina es uno de los ambientes del hogar más propenso a la mugre, el mal olor y las plagas. Existen muchos focos y fuentes de suciedad en la cocina. Un ejemplo de ello son los azulejos con grasa, el tacho de basura sucio, la heladera con un alimento medio podrido o las tuberías tapadas.
Todos los problemas antes mencionados pueden atraer plagas pequeñas, roedores, dañas las superficies de la cocina y ocasionar malos olores. En el peor de los casos pueden generar algún problema de salud. Con una limpieza frecuente y profunda, la cocina puede mantenerse impecable.
Hoy te comparto un truco para desengrasar y limpiar las manchas de grasa que quedan en los azulejos de la cocina. Estas manchas amarillas aparecen cuando accidentalmente salpicamos aceite, manteca o cualquier alimento graso.
- Para comenzar, prepara una mezcla de agua y vinagre blanco en partes iguales.
- Rocía el vinagre en los azulejos de la cocina y coloca papel absorbente para que el vinagre no chorree y actúe en las manchas. Espera unos 15 minutos.
- Con ayuda de un cepillo, refriega las manchas de grasa, pasando por cada azulejo y la unión entre ellos. Retira con una esponja húmeda y seca con paño limpio y suave.
¿Qué otras cosas de la cocina puedo limpiar con vinagre?
Puedes usar la mezcla de agua y vinagre para limpiar las hornallas de la cocina, desengrasar las sartenes y fuentes, recuperar una olla quemada y limpiar los utensilios.
También es un excelente neutralizador de olores. Puedes poner un vaso de vinagre en la heladera o hervir vinagre con agua en una olla para reducir los malos olores en la cocina.