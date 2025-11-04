Por qué hay que remojar las toallas de baño en vinagre: ¿qué significa?

toallas y vinagre La limpieza de las toallas en indispensable para mantener la higiene general del baño y evitar microorganismos.

Te explico por qué deberías remojar las toallas de baño en vinagre

La toallas de baño o tallones son un caldo de cultivo para muchos microorganismos, sobre todo cuando llevan varios días sin lavarse y empiezan a juntar olor a humedad, pegotes y manchas.

El lavado de las toallas es fundamental para prevenir el desarrollo de bacterias o virus que pueden causar problemas en la piel, infecciones y malos olores. Con un pequeño truco de vinagre puedes dejarlas como nuevas.