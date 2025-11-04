Por qué hay que remojar las toallas de baño en vinagre: ¿qué significa?

El vinagre blanco es uno de los productos de limpieza más efectivo, seguro y económico para el hogar. Hoy te cuento qué significa el truco de las toallas de baño en vinagre, qué beneficios tiene y cómo puedes realizarlo.
Te explico por qué deberías remojar las toallas de baño en vinagre
La toallas de baño o tallones son un caldo de cultivo para muchos microorganismos, sobre todo cuando llevan varios días sin lavarse y empiezan a juntar olor a humedad, pegotes y manchas.
El lavado de las toallas es fundamental para prevenir el desarrollo de bacterias o virus que pueden causar problemas en la piel, infecciones y malos olores. Con un pequeño truco de vinagre puedes dejarlas como nuevas.
Puedes colocar las tollas de baño en un balde con partes iguales de agua y vinagre de limpieza y dejarlas reposar durante media hora. Luego, la envías al lavarropas y realizas un ciclo de lavado con agua caliente.
También puedes colocar una taza de vinagre blanco directo en el tambos del lavarropas para blanquear y desinfectar las toallas de baño por completo.
6 usos del vinagre en el hogar: un ingrediente poderoso
El vinagre de limpieza destilado o el vinagre blanco de alimentos, pueden ser utilizados para múltiples trucos y procedimientos caseros, más allá del lavado de toallas y toallones de baño.
- Con un poco de vinagre blanco diluido se pueden combatir algunas plagas pequeñas del jardín, como hormigas y moscas de frutas. También puedes usar vinagre para limpiar las hojas de las plantas y mantenerlas libres de polvo, hongos y suciedad en general. Además, el vinagre quema y elimina la hierba mala del jardín.
- El vinagre también puede usarse para destapar las cañerías de la casa tapadas con sarro, jabón y restos de alimentos. Puedes verter una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio para limpiar en profundidad las paredes de las tuberías de la cocina o el baño.
- Con un chorro de vinagre de manzana o vino es posible mejorar la cocción y textura de ciertos alimentos. Por ejemplo, puedes marinar las carnes rojas en vinagre de vino tinto y ablandar los tejidos del alimento. También puedes usar un poco de vinagre de manzana en el agua de cocción de los huevos duros para evitar que se rompan al pelarlos.
- El vinagre de limpieza es ideal para lavar los pisos, limpiar los azulejos del baño y eliminar las manchas de los espejos, ventanas y vidrios.
- El vinagre de manzana se puede usar para algunos trucos de belleza. Por ejemplo, se puede colocar un poco en el acondicionador para el cabello o se pueden realizar baños de pies con agua y vinagre para eliminar los hongos de las uñas.
- El vinagre se puede utilizar como desengrasante de ollas, fuentes de horno y sartenes con pegotes de comida.