Por qué hay que remojar las toallas de baño en vinagre: ¿qué significa?

Con un chorrito de vinagre es posible limpiar casi cualquier mancha difícil. Solo basta con un truco y algunos consejos de uso

Isabella Brosio
Un truco con vinagre blanco barato, rápido y efectivo. 

El vinagre blanco es uno de los productos de limpieza más efectivo, seguro y económico para el hogar. Hoy te cuento qué significa el truco de las toallas de baño en vinagre, qué beneficios tiene y cómo puedes realizarlo.

toallas y vinagre
La limpieza de las toallas en indispensable para mantener la higiene general del ba&ntilde;o y evitar microorganismos.&nbsp;

Te explico por qué deberías remojar las toallas de baño en vinagre

La toallas de baño o tallones son un caldo de cultivo para muchos microorganismos, sobre todo cuando llevan varios días sin lavarse y empiezan a juntar olor a humedad, pegotes y manchas.

El lavado de las toallas es fundamental para prevenir el desarrollo de bacterias o virus que pueden causar problemas en la piel, infecciones y malos olores. Con un pequeño truco de vinagre puedes dejarlas como nuevas.

toallones de baño
Las toallas se deben cambiar y lavar por lo menos una vez por semana.&nbsp;

Puedes colocar las tollas de baño en un balde con partes iguales de agua y vinagre de limpieza y dejarlas reposar durante media hora. Luego, la envías al lavarropas y realizas un ciclo de lavado con agua caliente.

También puedes colocar una taza de vinagre blanco directo en el tambos del lavarropas para blanquear y desinfectar las toallas de baño por completo.

6 usos del vinagre en el hogar: un ingrediente poderoso

El vinagre de limpieza destilado o el vinagre blanco de alimentos, pueden ser utilizados para múltiples trucos y procedimientos caseros, más allá del lavado de toallas y toallones de baño.

vinagre blanco
Utiliza cada tipo de vinagre para lo que est&aacute; fabricado.&nbsp;

  1. Con un poco de vinagre blanco diluido se pueden combatir algunas plagas pequeñas del jardín, como hormigas y moscas de frutas. También puedes usar vinagre para limpiar las hojas de las plantas y mantenerlas libres de polvo, hongos y suciedad en general. Además, el vinagre quema y elimina la hierba mala del jardín.
  2. El vinagre también puede usarse para destapar las cañerías de la casa tapadas con sarro, jabón y restos de alimentos. Puedes verter una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio para limpiar en profundidad las paredes de las tuberías de la cocina o el baño.
  3. Con un chorro de vinagre de manzana o vino es posible mejorar la cocción y textura de ciertos alimentos. Por ejemplo, puedes marinar las carnes rojas en vinagre de vino tinto y ablandar los tejidos del alimento. También puedes usar un poco de vinagre de manzana en el agua de cocción de los huevos duros para evitar que se rompan al pelarlos.
  4. El vinagre de limpieza es ideal para lavar los pisos, limpiar los azulejos del baño y eliminar las manchas de los espejos, ventanas y vidrios.
  5. El vinagre de manzana se puede usar para algunos trucos de belleza. Por ejemplo, se puede colocar un poco en el acondicionador para el cabello o se pueden realizar baños de pies con agua y vinagre para eliminar los hongos de las uñas.
  6. El vinagre se puede utilizar como desengrasante de ollas, fuentes de horno y sartenes con pegotes de comida.

