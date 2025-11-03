Cómo realizar una limpieza profunda del baño usando solo vinagre blanco

Paso a paso: cómo usar vinagre blanco para desinfectar todo el baño

Para realizar este procedimiento, lo mejor es preparar un limpiador multiusos con partes iguales de agua y vinagre blanco destilado. Este producto de limpieza te servirá para desinfectar cada parte del baño.

El vinagre de limpieza se obtiene por destilación de ácido acético. Este producto es un poco más ácido que el vinagre de alimentos. Su acidez suele ser de entre 8% y 10%.

limpieza de baño Utiliza guantes para limpiar con vinagre y con cualquier producto de limpieza.

Para realizar una limpieza del inodoro, rocía la taza con vinagre blanco y déjalo actuar por 20 minutos. Frota con un cepillo y larga el agua con normalidad.

¿Cada cuánto tiempo hay que limpiar el baño?

limpieza Ventila bien el baño para evitar que se formen hongos o se produzcan malos olores.

Este tiempo va a depender el uso y nivel de suciedad del baño. Lo ideal es realizar una limpieza a fondo una vez por semana y mantenerlo medianamente ordenado todos los días.

Durante el día puedes secar las gotas que salpican en el lavamanos y los espejos o asegurarte de secar bien la ducha. Cuando llega el fin de semana, realiza una limpieza que abarque todas las partes del baño.