Reciclaje: cómo hacer una maceta para tus plantas con aserrín, vinagre y maicena

Cómo reutilizar aserrín y convertirlo en una elegante maceta para las plantas

Días atrás te conté cómo hacer una maceta con yerba reutilizada. Hoy iremos más allá y aprenderás a crear otro elegante recipiente para tus plantas, pero esta vez con aserrín, un desecho de madera que podés conseguir en cualquier carpintería.

aserrín Así tendrás que usar aserrín para hacer una maceta reciclada.

Para esta tarea seguiremos las indicaciones del canal de YouTube ‘María Emilia Méndes – Vida sana y sostenible’, asegurándonos de crear una maceta resistente y elegante para cualquier planta que tengamos en el jardín o dentro de casa.