Por qué hay que rociar un rollo de papel higiénico con vinagre: ¿qué significa?

En el universo de la limpieza y el mundo de los trucos caseros, existen muchos procedimientos que tienen como protagonista e ingrediente principal el vinagre. Esto se debe a sus múltiples beneficios y propiedades. No solo sirve para limpiar la pava llena de sarro, también puede ser utilizado para otro tipo de trucos.
Hoy te cuento qué significa el truco del papel higiénico embebido con vinagre y cómo puedes realizarlo en casa. Pero antes, es interesante conocer el origen, propiedades y variedades de vinagre que puedes utilizar en el hogar.
El vinagre, más allá de su variedad o método de fabricación, posee ciertas cualidades que lo convierten en un poderoso ingrediente de limpieza.
En principio, es un producto desengrasante, ideal para ablandar pegotes y manchas de aceite difíciles. Además, es un excelente desodorizante o neutralizador de olores ambiente.
También suele utilizarte para eliminar hongos de las paredes, sarro incrustado de las tuberías y moho de las plantas del jardín. Finalmente, el vinagre de alimentos es un excelente mejorador de sabores, texturas y cocciones en carnes, pastas, huevos y arroces.
El vinagre se puede obtener de dos formas: por fermentación natural o por destilación de ácido acético. Estos procedimientos generan variedades muy distintas, una más suave y apta para consumo, y otra más ácida e intensa que suele utilizarse para desinfectar.
Te explico por qué deberías rociar un rollo de papel higiénico con vinagre
¿Qué significa este truco tan llamativo? El papel higiénico es un producto de higiene básico que utilizamos en el baño con una única función de limpieza. Sin embargo, con un rollo de papel higiénico se puede hacer mucho más.
Si rocías un rollo de papel higiénico con un poco de vinagre de alcohol o blanco, puedes crear unas toallitas húmedas para el baño y tenerlas siempre a mano para desinfectar superficies.
Para realizar este procedimiento, coloca el rollo de papel higiénico en un recipiente o compotera grande. En un atomizador coloca un vaso de vinagre blanco que puedes rebajar con un poco de agua para que no quede tan intenso.
Rocía el rollo de papel higiénico con la mezcla de vinagre y agua hasta que esté completamente embebido, pero no se empiece a romper. Puedes recortar un trozo siempre que necesites limpiar superficies del baño, manchas pequeñas y pegotes.
¿Qué otros trucos puedo hacer con vinagre?
- Puedes usar vinagre blanco para preparar un limpiador multiusos para pisos, ventanas, espejos y algunas partes del auto.
- Con vinagre también puedes crear un herbicida natural para eliminar la hierba mala del jardín.
- Finalmente, puedes utilizar el vinagre para neutralizar los malos olores de la heladera, colocando un vaso con vinagre en el interior.