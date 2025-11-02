Por qué hay que rociar un rollo de papel higiénico con vinagre: ¿qué significa?

vinagres El vinagre puede ser utilizado en múltiples trucos de limpieza, cocina, jardinería y ropa.

En principio, es un producto desengrasante, ideal para ablandar pegotes y manchas de aceite difíciles. Además, es un excelente desodorizante o neutralizador de olores ambiente.

También suele utilizarte para eliminar hongos de las paredes, sarro incrustado de las tuberías y moho de las plantas del jardín. Finalmente, el vinagre de alimentos es un excelente mejorador de sabores, texturas y cocciones en carnes, pastas, huevos y arroces.

El vinagre se puede obtener de dos formas: por fermentación natural o por destilación de ácido acético. Estos procedimientos generan variedades muy distintas, una más suave y apta para consumo, y otra más ácida e intensa que suele utilizarse para desinfectar.

Te explico por qué deberías rociar un rollo de papel higiénico con vinagre

¿Qué significa este truco tan llamativo? El papel higiénico es un producto de higiene básico que utilizamos en el baño con una única función de limpieza. Sin embargo, con un rollo de papel higiénico se puede hacer mucho más.

Si rocías un rollo de papel higiénico con un poco de vinagre de alcohol o blanco, puedes crear unas toallitas húmedas para el baño y tenerlas siempre a mano para desinfectar superficies.

papel higiénico Puedes tener estas toallitas húmedas caseras siempre a mano y usarlas cuando lo necesites.

Para realizar este procedimiento, coloca el rollo de papel higiénico en un recipiente o compotera grande. En un atomizador coloca un vaso de vinagre blanco que puedes rebajar con un poco de agua para que no quede tan intenso.

Rocía el rollo de papel higiénico con la mezcla de vinagre y agua hasta que esté completamente embebido, pero no se empiece a romper. Puedes recortar un trozo siempre que necesites limpiar superficies del baño, manchas pequeñas y pegotes.

¿Qué otros trucos puedo hacer con vinagre?

limpiar.jpg Antes de realizar cualquier truco con vinagre, lee bien las etiquetas, el grado de acidez y recomendaciones de uso.