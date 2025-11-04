Inicio Sociedad Dibujo
Cómo quitar los dibujos hechos con marcadores y fibras de las diversas superficies

Aprendé a quitar las manchas de fibrones y marcadores de las diversas superficies de tu casa en pocos minutos

Aprende a eliminar las manchas de fibras o marcadores de las diversas superficies

Si en tu casa tienes un niño o niña artista y le gusta dibujar en cualquier otra superficie que no sea una hoja en blanco, a continuación te enseñaremos cómo quitar los dibujos y trazos hechos con marcadores de como muebles, ropa, etc.

¿Cómo quitar los dibujos de las superficies?

Paredes

  • Alcohol isopropílico: solo tienes que humedecer un paño limpio en este líquido y frotar con cuidado la mancha. El alcohol descompone la tinta, lo que facilita su eliminación. Ten cuidado de no frotar demasiado fuerte para no dañar la pintura.
  • Pasta de dientes y bicarbonato de sodio: combina en partes iguales ambos ingredientes hasta formar una pasta. Podrás aplicarla sobre las manchas frotando con movimientos circulares. Limpia con un paño húmedo para finalizar.
Dibujos pared
Muebles

  • Aceite de oliva: en el caso de muebles de madera, puedes aplicar aceite de oliva sobre la mancha, dejarlo actuar de 5 a 10 minutos y limpiar suavemente con un paño limpio. Esto puede levantar la tinta sin dañar el acabado de la madera.
  • Vinagre y bicarbonato de sodio: mezcla vinagre y bicarbonato para formar una pasta y frótala sobre la mancha. Déjala actuar unos minutos antes de limpiar.

Ropa y diversas telas

  • Alcohol isopropílico o desinfectante para manos: coloca la tela manchada sobre una toalla limpia, con la mancha hacia abajo. Aplica alcohol o desinfectante sobre la parte trasera de la mancha. La tinta se transferirá a la toalla. Repite estos pasos hasta que la mancha desaparezca.
  • Laca o spray para el cabello: cocía el producto sobre la mancha. Déjala actuar un minuto y luego limpia con un paño limpio.
  • Leche: Sumerge la parte manchada de la tela en un recipiente con leche durante varias horas. Este método sirve incluso para telas delicadas.
Manchas ropa
Vidrios y espejos

  • Alcohol isopropílico o quitaesmalte: aplica cualquiera de ambas opciones en un algodón o paño y limpia la mancha. Luego, utiliza limpiacristales para un acabado sin rayas.

Plástico

  • Pasta de dientes: aplica pasta de dientes (no tiene que ser en gel) sobre la mancha y frota con un paño suave o cepillo de dientes. Limpia con un paño húmedo.
  • WD-40: rocía una pequeña cantidad de WD-40 sobre la mancha y luego pasa un paño limpio (no tiene que estar húmedo).

