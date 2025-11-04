“El día en minutos” es el pódcast informativo de Diario UNO que resume, de manera ágil y clara, las noticias más destacadas de Mendoza y el mundo. Publicado de lunes a viernes, ofrece una experiencia auditiva práctica y accesible para mantenerse al día.
"El día en minutos": la funcionaria que dejó el Gobierno, muertes que sacuden a Mendoza y el Cybermonday
La actividad económica reciente está marcada por la competencia bancaria en las tasas de interés de los plazos fijos, una situación incentivada tras la desregulación del Banco Central (BCRA) implementada en marzo de 2024 por el gobierno de Javier Milei. Un plazo fijo es una inversión de muy bajo riesgo que busca rendimientos sobre los ahorros. Para el martes 4 de noviembre, el ICBC Argentina ofrecía la tasa más alta entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, alcanzando el 35,30%, mientras que el Banco Nación pagaba 35%. Por otra parte, el primer día del Cybermonday 2025 atrajo a más de 2 millones de usuarios, ofreciendo descuentos generales de entre 30% y 42%, con "ofertas bomba" que alcanzaron hasta el 72% de rebaja en horarios específicos. Lo más buscado durante esta jornada fueron los rubros de electro&tecno, indumentaria y calzado, y viajes.
En la esfera política y de desarrollo, se registró la renuncia de Cecilia Loccisano, quien fungía como viceministra de Salud de la Nación y secretaria de Gestión Administrativa. Loccisano presentó su dimisión ante el ministro Mario Lugones sin detallar los motivos de su decisión. A nivel provincial, la ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, viajó a Abu Dabi (Emiratos Árabes) para participar en la Conferencia Internacional de Petróleo (Adipec).
El objetivo de este viaje, en compañía de Sebastián Piña de Impulsa Mendoza, es promocionar el petróleo no convencional de Vaca Muerta (en el tramo que corresponde a Mendoza) y proyectos de Gas Natural Licuado (GNL). Adicionalmente, el proyecto de exploración de litio Don Luis en el Sur mendocino se amplió con la adquisición de 23 propiedades adicionales en Malargüe. Esta expansión territorial, que busca sales de litio cruciales para la transición energética, ha obligado a convocar una nueva audiencia pública para el sábado 29 de noviembre de 2025.
Finalmente, las fuentes reportaron dos trágicos sucesos policiales con menores. En San Juan, un niño de 13 años llamado Martín Páez murió después de que un arco de fútbol colapsara y cayera sobre su cabeza en un camping, luego de que el menor se colgara del travesaño. El niño falleció camino al hospital, reavivando el debate sobre la seguridad en espacios recreativos. Por otra parte, en Santiago del Estero se investiga la muerte de Diana, una niña de 9 años. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue por sofocación. La madre de la menor, María de los Ángeles Russo, fue detenida e internada bajo custodia policial tras confesar haber suministrado clonazepam a la niña.
Este contenido combina el trabajo periodístico de Diario UNO con herramientas de inteligencia artificial (IA). Las noticias fueron elaboradas por periodistas y revisadas por el equipo editorial. El audio se generó con Notebook LM, que emplea IA para producir voces naturales.