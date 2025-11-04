"El día en minutos": la funcionaria que dejó el Gobierno, muertes que sacuden a Mendoza y el Cybermonday

Embed

La actividad económica reciente está marcada por la competencia bancaria en las tasas de interés de los plazos fijos, una situación incentivada tras la desregulación del Banco Central (BCRA) implementada en marzo de 2024 por el gobierno de Javier Milei. Un plazo fijo es una inversión de muy bajo riesgo que busca rendimientos sobre los ahorros. Para el martes 4 de noviembre, el ICBC Argentina ofrecía la tasa más alta entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, alcanzando el 35,30%, mientras que el Banco Nación pagaba 35%. Por otra parte, el primer día del Cybermonday 2025 atrajo a más de 2 millones de usuarios, ofreciendo descuentos generales de entre 30% y 42%, con "ofertas bomba" que alcanzaron hasta el 72% de rebaja en horarios específicos. Lo más buscado durante esta jornada fueron los rubros de electro&tecno, indumentaria y calzado, y viajes.

Jimena Latorre viajó a Emiratos Árabes a posicionar el petróleo no convencional de Mendoza

En la esfera política y de desarrollo, se registró la renuncia de Cecilia Loccisano, quien fungía como viceministra de Salud de la Nación y secretaria de Gestión Administrativa. Loccisano presentó su dimisión ante el ministro Mario Lugones sin detallar los motivos de su decisión. A nivel provincial, la ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, viajó a Abu Dabi (Emiratos Árabes) para participar en la Conferencia Internacional de Petróleo (Adipec).