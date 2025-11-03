"El día en minutos": Milei cambia el Gabinete, otra alcoholemia positiva con accidente y el cobre en Mendoza

“El día en minutos” de Diario UNO te trae un pódcast con lo más importante que pasa en Mendoza y en el mundo. Claro, rápido y fácil de escuchar, está disponible de lunes a viernes para que te informes sin complicarte, donde sea que estés.
“El día en minutos” es el pódcast informativo de Diario UNO que reúne lo más importante de Mendoza y el mundo en un formato ágil y accesible
La "segunda etapa de la gestión" del gobierno de Javier Milei se inició con el Gabinete renovado, tras el anuncio de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán. Santilli tiene la misión de buscar acuerdos legislativos para impulsar la agenda de reformas. La primera reunión de Gabinete incluyó también a Manuel Adorni (jefe de Gabinete) y Pablo Quirno (canciller), y Adorni confirmó que los lineamientos urgentes incluyen la reforma tributaria, la modernización laboral y el Código Penal. La urgencia por la agenda penal se enmarca en un contexto de sucesos trágicos, como el "crimen sangriento" donde un adolescente le dio una puñalada mortal a otro, y la determinación judicial que benefició a dos rugbiers con pedido de extradición de Chile para obtener el arresto con tobillera.
En el plano económico, el ministro Luis Caputo dispuso una suba en la tasa de los plazos fijos del Banco Nación (BNA), fijando una Tasa Nominal Anual (TNA) del 35% (rendimiento mensual del 2,91%) para los plazos online a 30 días. Esta medida busca superar las proyecciones de inflación de octubre (estimadas entre 2,1% y 2,8%) y contribuir a la estabilidad de las expectativas cambiarias, ofreciendo una tasa real positiva para incentivar el ahorro en pesos. Mientras se busca la estabilidad financiera, las noticias policiales de alto impacto continúan siendo relevantes: se reportó un "importante operativo" tras una violenta pelea en la Terminal de Ómnibus que resultó en un herido y siete detenidos, y la triste despedida a Fausto Morcos, el chico atropellado en el parque San Martín.
La provincia de Mendoza concentra importantes avances de infraestructura y un escenario complejo de seguridad. El gobernador Alfredo Cornejo avaló el avance de la licitación del Tren de Cercanías, un proyecto de transporte de pasajeros que unirá San Martín y Junín con Maipú, con un presupuesto total de $257.241.097.763,60. Precisamente en Maipú, sobre el Acceso Este (a la altura de Rodeo del Medio), un conductor con 2,17 gramos de alcohol en sangre (muy por encima del límite de 0,5) perdió el control de su Chevrolet Corsa y terminó volcando.
En simultáneo, el cobre alcanzó un valor histórico y se consolidó como el "mineral estrella", poniendo en el foco global el proyecto PSJ Cobre Mendocino en Uspallata.
Este contenido fue creado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias escritas por periodistas de Diario UNO y revisadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, que usa IA para lograr voces naturales y expresivas.