"El día en minutos": Milei cambia el Gabinete, otra alcoholemia positiva con accidente y el cobre en Mendoza

La "segunda etapa de la gestión" del gobierno de Javier Milei se inició con el Gabinete renovado, tras el anuncio de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán. Santilli tiene la misión de buscar acuerdos legislativos para impulsar la agenda de reformas. La primera reunión de Gabinete incluyó también a Manuel Adorni (jefe de Gabinete) y Pablo Quirno (canciller), y Adorni confirmó que los lineamientos urgentes incluyen la reforma tributaria, la modernización laboral y el Código Penal. La urgencia por la agenda penal se enmarca en un contexto de sucesos trágicos, como el "crimen sangriento" donde un adolescente le dio una puñalada mortal a otro, y la determinación judicial que benefició a dos rugbiers con pedido de extradición de Chile para obtener el arresto con tobillera.

En el plano económico, el ministro Luis Caputo dispuso una suba en la tasa de los plazos fijos del Banco Nación (BNA), fijando una Tasa Nominal Anual (TNA) del 35% (rendimiento mensual del 2,91%) para los plazos online a 30 días. Esta medida busca superar las proyecciones de inflación de octubre (estimadas entre 2,1% y 2,8%) y contribuir a la estabilidad de las expectativas cambiarias, ofreciendo una tasa real positiva para incentivar el ahorro en pesos. Mientras se busca la estabilidad financiera, las noticias policiales de alto impacto continúan siendo relevantes: se reportó un "importante operativo" tras una violenta pelea en la Terminal de Ómnibus que resultó en un herido y siete detenidos, y la triste despedida a Fausto Morcos, el chico atropellado en el parque San Martín.