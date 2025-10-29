El lado oscuro de ChatGPT: los usuarios podrían estar sufriendo signos de crisis psicótica

Por otro lado, también se hizo referencia a quienes tienen dependencia emocional hacia ChatGPT. Se puede diferenciar un uso saludable y patrones preocupantes, cuando las personas muestran apego excesivo a la IA.

La compañía calcula que el 0,15% de los usuarios activos en una semana y el 0,03% de los mensajes reflejan posibles niveles altos de apego emocional hacia ChatGPT. Para sacar estas conclusiones, OpenAI consultó a 170 especialistas en salud mental con experiencia clínica.

salud mental.jpg No se recomienda hablar sobre temas de salud mental con ChatGPT. Lo mejor es buscar ayuda con profesionales como psicólogos o psiquiatras, además de buscar un entorno de contención. Imagen: Freepik.

Antecedentes preocupantes de ChatpGPT

La publicación de estos números llega luego de que en agosto los padres de un joven de 16 años que se quitó la vida, tras varios meses de interacción con ChatGPT, demandaron a OpenAI y a Sam Altman, su director ejecutivo. Los padres del menor de edad responsabilizaron por supuestamente apresurar el despliegue de GPT-4o, a pesar de los problemas de seguridad de ese modelo de IA.

En esta oportunidad, los datos que revelaron forman parte de un anuncio más amplio relacionado con los esfuerzos de OpenAi por abordar esta problemática. El trabajo en conjunto con expertos de salud mental, revela que la versión más reciente de ChatGPT "responde de forma más adecuada y consistente en relación con las ediciones anteriores”.