"El día en minutos": fronteras al rojo vivo por la violencia en Brasil y cambios importantes en Acceso Este

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, activó un refuerzo selectivo en los pasos fronterizos de Argentina. La medida se tomó ante la posible llegada de líderes o miembros del Comando Vermelho que podrían estar huyendo de Brasil, luego de la operación policial más letal en la historia de Río de Janeiro, que dejó más de 130 muertos.

En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que no asistirá a la reunión convocada por el presidente Javier Milei, pues viajará a Burdeos, Francia, para posicionar el vino mendocino. En su lugar, asistirá la vicegobernadora Hebe Casado, llevando la postura de solicitar reglas de juego claras para la economía de la provincia, en lugar de pedir Aportes del Tesoro Nacional (ATN).