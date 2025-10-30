“El día en minutos” de Diario UNO presenta un pódcast con las principales noticias de Mendoza y del mundo. Con un formato ágil, claro y cotidiano, disponible de lunes a viernes, es la forma más práctica de mantenerte informado estés donde estés.
"El día en minutos": fronteras al rojo vivo por la violencia en Brasil y cambios importantes en Acceso Este
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, activó un refuerzo selectivo en los pasos fronterizos de Argentina. La medida se tomó ante la posible llegada de líderes o miembros del Comando Vermelho que podrían estar huyendo de Brasil, luego de la operación policial más letal en la historia de Río de Janeiro, que dejó más de 130 muertos.
En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que no asistirá a la reunión convocada por el presidente Javier Milei, pues viajará a Burdeos, Francia, para posicionar el vino mendocino. En su lugar, asistirá la vicegobernadora Hebe Casado, llevando la postura de solicitar reglas de juego claras para la economía de la provincia, en lugar de pedir Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En el ámbito de la infraestructura, la subsecretaria Marité Badui brindó detalles sobre la megaobra en el Acceso Este (Ruta Nacional 7), que intervendrá más de 30 kilómetros entre Maipú y Guaymallén y tendrá una duración de dos años y medio (30 meses para el tramo más complejo). El proyecto se financiará con los Fondos del Resarcimiento (ex Portezuelo del Viento), y el tramo que soporta 120.000 vehículos diarios podría tener un corte de tránsito total al momento de elevar la ruta.
Este contenido fue producido con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias redactadas por periodistas de Diario UNO y revisadas por el equipo editorial. El audio se generó mediante Notebook LM, una herramienta que utiliza IA para crear voces naturales y realistas.