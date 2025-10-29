“El día en minutos” de Diario UNO te acerca un pódcast con las noticias más importantes de Mendoza y el mundo. Con un formato claro, ágil y fácil de escuchar, disponible de lunes a viernes, es la forma más simple de mantenerte informado estés donde estés.
"El día en minutos": avances de la minería en Mendoza, la moneda de Maradona y las causas de un choque fatal
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una nueva moneda conmemorativa para el mundial 2026. Su diseño presenta un esquema del segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en México 86, pero ha generado polémica porque omite cualquier mención al jugador argentino, interpretado como una decisión ideológica del gobierno. La versión de plata tiene un valor simbólico de 10 dólares.
En política, el presidente Javier Milei convocó a entre 15 y 17 gobernadores “dialoguistas” a una reunión clave en la Casa Rosada este jueves, buscando relanzar las pautas del Pacto de Mayo y asegurar la aprobación de leyes en el Congreso, como el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria. Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó dos condenas contra Guillermo Moreno, confirmando su inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Las condenas incluyen amenazas coactivas (por el caso Papel Prensa) y peculado (por usar fondos públicos para cotillón contra el Grupo Clarín).
La minería en Mendoza logró un avance histórico al finalizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto PSJ Cobre Mendocino, enfocado en la explotación de cobre en Uspallata. El proyecto implica una inversión de 559 millones de dólares y generaría 3.900 empleos. La DIA establece un estricto esquema de protección y monitoreo sobre cinco ejes clave, incluyendo el agua y la biodiversidad, y debe ser ratificada por la Legislatura, como lo exige la Ley 7.722.
Por último, una tragedia vial en Misiones, donde un micro colisionó con un auto y cayó a un arroyo en el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 14, dejó un saldo de nueve personas fallecidas. Las pericias confirmaron que Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, el conductor del auto particular que murió en el choque, presentaba intoxicación alcohólica aguda. Las autoridades informaron que Ortiz tenía 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre, superando seis veces el límite legal. Nicolás Tarnoski, el chofer del micro, relató que el auto venía “muy rápido, zigzagueando” y que, tras el impacto, “todo fue oscuridad y gritos”.
Este contenido fue producido con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias elaboradas por periodistas de Diario UNO y supervisadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, una herramienta que emplea IA para crear voces y diálogos con naturalidad.