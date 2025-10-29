"El día en minutos": avances de la minería en Mendoza, la moneda de Maradona y las causas de un choque fatal

La minería en Mendoza logró un avance histórico al finalizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto PSJ Cobre Mendocino, enfocado en la explotación de cobre en Uspallata. El proyecto implica una inversión de 559 millones de dólares y generaría 3.900 empleos. La DIA establece un estricto esquema de protección y monitoreo sobre cinco ejes clave, incluyendo el agua y la biodiversidad, y debe ser ratificada por la Legislatura, como lo exige la Ley 7.722.

Así fueron los segundos después de la tragedia por el choque de un micro y un auto en Misiones

Por último, una tragedia vial en Misiones, donde un micro colisionó con un auto y cayó a un arroyo en el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 14, dejó un saldo de nueve personas fallecidas. Las pericias confirmaron que Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, el conductor del auto particular que murió en el choque, presentaba intoxicación alcohólica aguda. Las autoridades informaron que Ortiz tenía 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre, superando seis veces el límite legal. Nicolás Tarnoski, el chofer del micro, relató que el auto venía “muy rápido, zigzagueando” y que, tras el impacto, “todo fue oscuridad y gritos”.

Este contenido fue producido con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias elaboradas por periodistas de Diario UNO y supervisadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, una herramienta que emplea IA para crear voces y diálogos con naturalidad.